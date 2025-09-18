19-й удар по России: Европа готовит энергетическое оружие массового поражения

Европейский союз готовит очередной, девятнадцатый набор ограничительных мер в отношении России, который потенциально затронет поставки энергоресурсов из этой страны.

Флаг ЕС

Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Олоф Жилл во время общения с прессой. По его словам, этот аспект может войти в новые санкции, однако детали текущей подготовки они раскрывать не намерены и рекомендуют подождать официального проекта.

Кроме того, чиновник не стал называть точные сроки, когда Еврокомиссия представит свой вариант. Между тем, по данным различных изданий, документ может появиться уже в ближайшие дни.

Ранее в отчете, подготовленном для руководства Еврокомиссии бывшим итальянским премьером и экс-руководителем Европейского центробанка Марио Драги, отмечалось, что сфера энергетики в ЕС, несмотря на уверения комиссии о выходе из кризиса и замещении импорта из России, все еще сталкивается с глубокими вызовами.

В материалах подчеркивается дефицит сырьевых запасов, а тарифы на газ в европейских странах превышают американские в четыре-пять раз.

В России неоднократно указывали на то, что западные государства совершили стратегический промах, отвергнув прямые закупки энергоносителей у Москвы. По оценкам российских властей, это обернется для них еще большей уязвимостью из-за завышенных расценок. В столице подчеркивают, что отказавшиеся от сотрудничества все равно приобретают российские уголь, нефть и газ через цепочки посредников, переплачивая за них, и такая тенденция сохранится.

