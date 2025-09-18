Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Копыта вместо тракторов: секрет природы, который спасает луга от гибели
Несчастье в семье Регины Тодоренко: почему отец телеведущей оказался в реанимации
Простое упражнение, которое превращает тренировку пресса в испытание для всего тела
В Госдуме объяснили опасность применения ИИ в школах
Казачьи представители включены в состав ОП ещё 4 регионов РФ
Флаг над бастионом технологий: Франции парализовали оборонный гигант неожиданным ультиматумом
Западный фронт без правил: Польша удивила масштабами подготовки ВСУ
Польша на пороге войны: власти готовят население к противостоянию с РФ
ООН получила шанс на мир: Италия присоединится к историческому документу

19-й удар по России: Европа готовит энергетическое оружие массового поражения

1:44
Мир

Европейский союз готовит очередной, девятнадцатый набор ограничительных мер в отношении России, который потенциально затронет поставки энергоресурсов из этой страны.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Олоф Жилл во время общения с прессой. По его словам, этот аспект может войти в новые санкции, однако детали текущей подготовки они раскрывать не намерены и рекомендуют подождать официального проекта.

Кроме того, чиновник не стал называть точные сроки, когда Еврокомиссия представит свой вариант. Между тем, по данным различных изданий, документ может появиться уже в ближайшие дни.

Ранее в отчете, подготовленном для руководства Еврокомиссии бывшим итальянским премьером и экс-руководителем Европейского центробанка Марио Драги, отмечалось, что сфера энергетики в ЕС, несмотря на уверения комиссии о выходе из кризиса и замещении импорта из России, все еще сталкивается с глубокими вызовами.

В материалах подчеркивается дефицит сырьевых запасов, а тарифы на газ в европейских странах превышают американские в четыре-пять раз.

В России неоднократно указывали на то, что западные государства совершили стратегический промах, отвергнув прямые закупки энергоносителей у Москвы. По оценкам российских властей, это обернется для них еще большей уязвимостью из-за завышенных расценок. В столице подчеркивают, что отказавшиеся от сотрудничества все равно приобретают российские уголь, нефть и газ через цепочки посредников, переплачивая за них, и такая тенденция сохранится.

Уточнения

Европе́йский сою́з — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Еда и рецепты
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Популярное
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла

Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.

Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Священников бросают в окопы: Украина насильно мобилизирует УПЦ
За что мы переплачиваем в магазине: цвет скорлупы сбивает с толку покупателей
НАТО в ярости: С-400 в Турции поставили крест на планах Запада
Немецкую промышленность штормит: Ford объявил о массовых сокращениях, Bosch меняет стратегию
Москва дала жёсткий ответ Польше: цена ядерных амбиций Варшавы будет слишком тяжелой
Террорист номер один раскрыл карты: план Зеленского должен ужаснуть весь мир
Глобальная безопасность под угрозой: ШОС назвали единственное спасение
Выгодная сделка оборачивается разорением: как скрытые дефекты машин с пробегом бьют по бюджету
19-й удар по России: Европа готовит энергетическое оружие массового поражения
Туристическая поездка ВСУ в Россию закончилась 15 годами в тюрьме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.