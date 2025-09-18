Европейский просчёт: отказ от российского газа обернётся катастрофой

В Европейской комиссии выразили поддержку идее полного отказа от энергоносителей из России в самые сжатые сроки. Об этом сообщила на пресс-конференции в столице Бельгии официальный представитель организации Ана Каиса Итконен.

По ее словам, они неоднократно подчеркивали, что чем оперативнее это произойдет, тем выгоднее для всех. Сейчас в планах значатся ориентиры: для краткосрочных соглашений — до 2027 года, а для долгосрочных — до начала 2028-го.

Однако, как отметила представитель, они всегда акцентируют, что ускорение процесса только приветствуется.

Ранее в отчете, составленном для руководителя Еврокомиссии бывшим итальянским премьером и экс-руководителем Европейского центробанка Марио Драги, было указано, что рынок энергетики в Евросоюзе, несмотря на позитивные оценки комиссии о преодолении кризиса и замене поставок из РФ, испытывает серьезные трудности. В документе говорится о дефиците природных запасов, а стоимость газа в странах ЕС в несколько раз превышает американские показатели — в четыре-пять раз.

В России неоднократно подчеркивали, что страны Запада допустили крупный просчет, отвергнув закупки энергоресурсов у Москвы.

По мнению российских властей, это приведет к новой, еще более жесткой зависимости от альтернативных источников из-за завышенных тарифов. В столице РФ отмечали, что те, кто отказался от прямых сделок, все равно приобретают уголь, нефть и газ из России через третьих лиц, но уже по повышенным ценам, и такая практика продолжится.

