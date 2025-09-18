Американский лидер Дональд Трамп во время беседы с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, касавшейся усиления экономического нажима на Россию, вновь подчеркнул, что склоняется к введению тарифов вместо ограничительных мер.
Об этом информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
Ранее фон дер Ляйен отметила, что у нее состоялся продуктивный диалог с Трампом о совместном ужесточении подходов к давлению на Москву через дополнительные инструменты.
В публикации указывается, что в разговоре Трамп подтвердил свою позицию в пользу таможенных сборов по сравнению с санкциями.
Кроме того, подчеркивается, что Европейский союз намерен в пятницу предложить своим участникам свежий набор ограничений в отношении Российской Федерации.
В России неоднократно подчеркивали, что страна способна выдержать такой прессинг, который западные державы начали применять несколько лет назад и продолжают наращивать. В российской столице указывали, что на Западе недостает смелости принять неудачу своей политики по отношению к РФ. В самих странах Запада тоже звучали голоса о бесполезности подобных шагов против Москвы.
Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что попытки сдержать и ослабить Россию представляют собой долгосрочный план Запада, а введенные ограничения сильно ударили по глобальной экономике в целом. По его мнению, главная задача оппонентов — осложнить существование огромного числа людей.
