Мир

Американский лидер Дональд Трамп во время беседы с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, касавшейся усиления экономического нажима на Россию, вновь подчеркнул, что склоняется к введению тарифов вместо ограничительных мер.

Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.
Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм
Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Об этом информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Ранее фон дер Ляйен отметила, что у нее состоялся продуктивный диалог с Трампом о совместном ужесточении подходов к давлению на Москву через дополнительные инструменты.

В публикации указывается, что в разговоре Трамп подтвердил свою позицию в пользу таможенных сборов по сравнению с санкциями.

Кроме того, подчеркивается, что Европейский союз намерен в пятницу предложить своим участникам свежий набор ограничений в отношении Российской Федерации.

В России неоднократно подчеркивали, что страна способна выдержать такой прессинг, который западные державы начали применять несколько лет назад и продолжают наращивать. В российской столице указывали, что на Западе недостает смелости принять неудачу своей политики по отношению к РФ. В самих странах Запада тоже звучали голоса о бесполезности подобных шагов против Москвы.

Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что попытки сдержать и ослабить Россию представляют собой долгосрочный план Запада, а введенные ограничения сильно ударили по глобальной экономике в целом. По его мнению, главная задача оппонентов — осложнить существование огромного числа людей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
