Родственники в Киеве, билет в Стамбул: коррупционер из Подмосковья запутал следы

1:31
Мир

У экс-главы структуры по капитальному ремонту жилых комплексов в Подмосковье Валерия Николова, которого подозревают в коррупционных схемах, имеются родственные связи на территории Украины.

Флаг Украины
Фото: commons.wikimedia.org by President.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Украины

Эта деталь отражена в документах суда, которые оказались в распоряжении агентства РИА Новости.

В материалах подчеркивается, что у обвиняемого живут близкие на украинской земле.

В то же время адвокаты Николова настаивали на том, что версия о наличии у него родни в этой стране до сих пор не получила подтверждения.

Как установило РИА Новости на основе тех же источников, Николова поймали в аэропорту во время попытки вылета в Турцию. У него был проездной документ только в одном направлении, без заказа гостиницы. Помимо этого, анализ записей телефонных бесед показал, что он стремился утаить свой отъезд, дав специальные рекомендации своим приближенным.

В ноябре прошлого года Тверской районный суд столицы заключил Николова под стражу по обвинению в приобретении незаконных вознаграждений в огромных масштабах (по шестой части статьи 290 Уголовного кодекса). По данным органов, он с соучастниками извлекал выгоду в форме денежных средств от агентов и менеджеров организаций, занимавшихся выполнением контрактов на обновление многоквартирных строений в регионе.

Все этапы следствия по этому инциденту уже подошли к концу.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
