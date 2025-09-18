Армения вместо Албании: Пашинян защитил оговорку Трампа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян полагает, что американский лидер Дональд Трамп, который по ошибке назвал его страну Албанией, успешно исправил эту неточность с помощью публикации в социальной сети.

Ранее во время беседы с телеканалом Fox News Трамп допустил промах, упомянув, что смог положить конец конфликтам, казавшимся вечными, включая противостояние между Азербайджаном и Албанией. Вскоре после этого он разместил сообщение в своей платформе Truth Social, где отметил, что для него большая честь способствовать урегулированию спора между Азербайджаном и Арменией, а также установить теплые отношения с выдающимися фигурами — президентом Ильхамом Алиевым и самим Пашиняном. По его мнению, это партнерство окажется долгосрочным как для него лично, так и для всей Америки.

Как пояснил армянский премьер в разговоре с репортерами, любой государственный деятель или обычный человек может внести поправки в свои высказывания, и Трамп именно так и поступил через свой пост.

Кроме того, Пашинян признался, что и сам иногда ошибается в именах — к примеру, недавно перепутал двух спортсменов из Армении, боксеров Вика Дарчинна и Ншана Мунчяна, но это вовсе не значит, что он не различает их.

Уточнения

Нико́л Вова́евич Пашиня́н — армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года. Исполнял обязанности премьер-министра с 25 апреля по 2 августа 2021 года и одержал победу на июньских парламентских выборах.

