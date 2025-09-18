Кремль активизировался: Путин готовится ответить на все ваши вопросы

В администрации Кремля начали работу над организацией ежегодного общения президента России Владимира Путина с гражданами в формате прямого эфира.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Об этом рассказал представитель главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, процесс запускается именно сейчас, и речь идет о традиционной прямой линии с президентом РФ.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года.

