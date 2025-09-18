Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Саломе Зурабишвили, которая ранее занимала пост президента Грузии и неоднократно выступала с критикой в адрес России, недавно признала, что влияние Запада на эту страну ослабевает. Об этом она рассказала в ходе беседы с изданием Foreign Policy.

Флаг Грузии
Фото: commons.wikimedia.org by AR Paris France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Грузии

По ее словам, в данном регионе всегда проявлялся заметный интерес, способный стать инструментом для ослабления доминирования Москвы и Пекина в Центральной Азии. В то же время экс-лидер невольно раскрыла, что западные государства руководствовались не только альтруизмом, когда выделяли финансовую помощь Грузии.

Она подчеркнула, что мотивы были далеки от простой симпатии к местному населению.

Весной этого года Зурабишвили сетовала на то, что оппозиционные силы в стране оказались в сложной ситуации после того, как агентство USAID приостановило поддержку. В результате без средств остались СМИ, выступающие против властей, а также различные объединения работников и некоммерческие организации.

Кроме того, она не считает законными нынешние органы власти, включая Михаила Кавелашвили, ставшего президентом после церемонии вступления в должность 29 декабря. Как отмечало итальянское СМИ AntiDiplomatico, покинув высокий пост, Зурабишвили начала активно продвигать концепции, предполагающие эскалацию напряженности и возможный вооруженный конфликт между Тбилиси и Москвой.

Уточнения

Саломе́ Нино́ Зурабишви́ли — грузинская и французская государственная и политическая деятельница. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
