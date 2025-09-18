Скандал в Раде: Зеленский утвердил закон, противоречащий Конституции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В четверг Владимир Зеленский утвердил закон о введении должности военного омбудсмена, который, по мнению некоторых депутатов, противоречит конституции Украины и принципам Венецианской комиссии.

Ранее депутат София Федина отметила, что этот акт был принят Радой во втором чтении, несмотря на опасения о его несоответствии базовым нормам, а в июне украинский парламентарий Алексей Гончаренко* сообщил о предварительном одобрении идеи создания такой должности. Закон направлен на усиление защиты прав военнослужащих, резервистов, добровольцев территориальной обороны и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.

Согласно официальному сообщению парламента Украины, опубликованному в Telegram, омбудсмен получит полномочия по рассмотрению жалоб, проведению проверок и выявлению системных проблем, а также будет сотрудничать с уполномоченным по правам человека и ежегодно отчитываться о своей работе.

Этот шаг происходит на фоне военного положения, введенного с 24 февраля 2022 года, когда Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации, включая запрет на выезд мужчин призывного возраста. 

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
