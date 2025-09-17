Два колдуна сядут в тюрьму: вот как они пытались свергнуть власть в Замбии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В Замбии двое мужчин, которые возомнили себя колдунами, хотели свергнуть правительство. Вот как их на это наказали.

Преступник
Фото: www.pexels.com/ by Kindel Media is licensed under Бесплатное использование
Преступник

Деревенский староста и приезжий из Мозамбика закрылись в номере гостиницы в Лусаке — столицы Замбии, чтобы провести колдовской обряд.

Их тогда "застукал" уборщик, который из коридора услышал ритмично повторяемые "странные звуки" заклинаний, причем в конце каждого повторялось имя президента государства.

После этого полицейские обнаружили в номере мужчин хамелеона, кусок красной ткани, "белый порошок неизвестного происхождения" и хвост неизвестного животного, пишет The Guardian.

За их проделки им дали два года исправительно-трудовых лагерей. Сам президент Замбии, Хакаинде Хичилема не принимает претензий, что преследует неугодных, обвиняя их в колдовстве.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
