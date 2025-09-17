Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
А. Эйнштейн внимательно следит за ходом социалистического строительства в СССР… - — писала газета Правда 18 сентября 1931 года
Новые моторы сгорают в собственных новациях: скрытая опасность, о которой молчат автосалоны
3 простых рецепта анаболических коктейлей для роста мышц, которые работают — попробуйте дома
Секретный план Мумий Тролля: как Лагутенко и другие участники группы нашли способ заработать в России
Помидоры остаются свежими до зимы: старинный способ хранения, о котором забыли
У нашего мозга есть срок годности: назван точный возраст, после которого начинается спад
Эта собака будет проверять вас на прочность каждый день: главный секрет подчинения пекинеса
Счастливейшие места Европы: пять направлений, которые сделают отпуск незабываемым
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих

Британия нанесёт удар в спину Трампу: признание Палестины уже близко

1:36
Мир

Британские власти планируют официально объявить о признании Палестины как независимого государства сразу после завершения поездки американского лидера Дональда Трампа, которая намечена на эти выходные, как информирует издание Times.

Палестина
Фото: commons.wikimedia.org by Matt Hrkac from Melbourne, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Палестина

По сведениям газеты, глава правительства Кир Стармер сделает соответствующее заявление по окончании государственного визита Трампа, чтобы избежать доминирования этой темы на совместной встрече с прессой в четверг.

Издание отмечает, что Лондон специально перенес анонс, опасаясь, что иначе вопрос о Палестине затмит другие аспекты переговоров между премьером и президентом США.

Трамп прибыл в Соединенное Королевство для второго подобного визита; предыдущий состоялся в 2019 году. Оппоненты политика организуют крупные протесты в Лондоне в среду, аналогично масштабным акциям пятилетней давности.

На сегодняшний день Палестину как государство признают 147 стран, в том числе Россия. В текущем году Вашингтон заблокировал полноправное вступление Палестины в ООН. С начала 2024-го ее статус подтвердили десять государств, включая Ирландию, Норвегию, Испанию и Армению.

По мнению Москвы, разрешение конфликта возможно только в рамках подхода, одобренного Советом Безопасности ООН, с формированием палестинского образования в пределах границ 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме.

Уточнения

Кир Ро́дни Ста́рмер — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Еда и рецепты
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука и техника
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Популярное
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее

Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.

Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Последние материалы
Новые моторы сгорают в собственных новациях: скрытая опасность, о которой молчат автосалоны
3 простых рецепта анаболических коктейлей для роста мышц, которые работают — попробуйте дома
Секретный план Мумий Тролля: как Лагутенко и другие участники группы нашли способ заработать в России
Помидоры остаются свежими до зимы: старинный способ хранения, о котором забыли
У нашего мозга есть срок годности: назван точный возраст, после которого начинается спад
Эта собака будет проверять вас на прочность каждый день: главный секрет подчинения пекинеса
Счастливейшие места Европы: пять направлений, которые сделают отпуск незабываемым
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Салат, который называют символом Греции: простое блюдо с историей и характером
Атлантический монстр: как 15 лет назад появился и расширяется пояс саргассума
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.