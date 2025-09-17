Британия нанесёт удар в спину Трампу: признание Палестины уже близко

Мир

Британские власти планируют официально объявить о признании Палестины как независимого государства сразу после завершения поездки американского лидера Дональда Трампа, которая намечена на эти выходные, как информирует издание Times.

Фото: commons.wikimedia.org by Matt Hrkac from Melbourne, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Палестина

По сведениям газеты, глава правительства Кир Стармер сделает соответствующее заявление по окончании государственного визита Трампа, чтобы избежать доминирования этой темы на совместной встрече с прессой в четверг.

Издание отмечает, что Лондон специально перенес анонс, опасаясь, что иначе вопрос о Палестине затмит другие аспекты переговоров между премьером и президентом США.

Трамп прибыл в Соединенное Королевство для второго подобного визита; предыдущий состоялся в 2019 году. Оппоненты политика организуют крупные протесты в Лондоне в среду, аналогично масштабным акциям пятилетней давности.

На сегодняшний день Палестину как государство признают 147 стран, в том числе Россия. В текущем году Вашингтон заблокировал полноправное вступление Палестины в ООН. С начала 2024-го ее статус подтвердили десять государств, включая Ирландию, Норвегию, Испанию и Армению.

По мнению Москвы, разрешение конфликта возможно только в рамках подхода, одобренного Советом Безопасности ООН, с формированием палестинского образования в пределах границ 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме.

Уточнения

Кир Ро́дни Ста́рмер — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

