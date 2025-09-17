Британские власти планируют официально объявить о признании Палестины как независимого государства сразу после завершения поездки американского лидера Дональда Трампа, которая намечена на эти выходные, как информирует издание Times.
По сведениям газеты, глава правительства Кир Стармер сделает соответствующее заявление по окончании государственного визита Трампа, чтобы избежать доминирования этой темы на совместной встрече с прессой в четверг.
Издание отмечает, что Лондон специально перенес анонс, опасаясь, что иначе вопрос о Палестине затмит другие аспекты переговоров между премьером и президентом США.
Трамп прибыл в Соединенное Королевство для второго подобного визита; предыдущий состоялся в 2019 году. Оппоненты политика организуют крупные протесты в Лондоне в среду, аналогично масштабным акциям пятилетней давности.
На сегодняшний день Палестину как государство признают 147 стран, в том числе Россия. В текущем году Вашингтон заблокировал полноправное вступление Палестины в ООН. С начала 2024-го ее статус подтвердили десять государств, включая Ирландию, Норвегию, Испанию и Армению.
По мнению Москвы, разрешение конфликта возможно только в рамках подхода, одобренного Советом Безопасности ООН, с формированием палестинского образования в пределах границ 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме.
Уточнения
Кир Ро́дни Ста́рмер — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.
