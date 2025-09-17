Нефтяной парадокс НАТО: союзники США попались на крючок Москвы

Представитель Соединенных Штатов в Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер высказал мнение, что партнеры Вашингтона не вправе настаивать на ужесточении мер против российской столицы, пока сами не прекратят приобретать нефть из этой страны.

Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Статуя Свободы

В ходе беседы на телевизионном канале Fox News он пояснил, что союзники не могут ожидать от Америки инициативы в этом вопросе, если они сами избегают подобных шагов и продолжают закупки углеводородов из РФ. Эти слова прозвучали в контексте обсуждения перспектив усиления нажима на Россию.

Уточнения

Мэттью Джордж Уитакер — американский юрист и политик-республиканец, постоянный представитель США при НАТО с 2025 года во второй администрации президента Дональда Трампа. Временно исполнявший обязанности генерального прокурора США с 7 ноября 2018 года по 14 февраля 2019 года.

