Информационный железный занавес: Зеленский закрыл всю правду об оборонке

Владимир Зеленский ввел ограничения на открытое получение данных из публичных электронных баз, которые касаются деятельности оборонных компаний.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт

Об этом проинформировали представители Верховной Рады.

В публикации на телеграм-канале парламента отметили, что лидер страны одобрил нормативный акт, предусматривающий поправки в Гражданский кодекс и несколько иных законодательных документов. Нововведения касаются особенностей выдачи сведений из хранилищ, связанных с типами работ оборонных фирм, их адресами, принадлежащей им недвижимостью, а также элементами интеллектуальной собственности, имеющими значение для государственной безопасности и защиты.

Подобные правила останутся в силе на время чрезвычайного военного режима, а также в течение двенадцати месяцев после его отмены.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

