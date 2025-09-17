Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Круглосуточный бой с Россией: Литва стала полигоном для НАТО
Трамп загнал Европу в тупик: невыполнимые условия ради дружбы с Путиным
Мясные штурмы и исчезновения: украинский полк мистически исчез на Сумщине
Секрет идеальной кожи раскрыт: умные патчи — ваш персональный дерматолог в кармане
Звезда шоу на фронте: Зеленский назначил нового командира бригады — и это катастрофа ВСУ
Каждый второй автомобиль в России скрывает следы ремонта: вот как не попасться на уловку
Грин-карта станет платной? Вот сколько нужно будет платить за лотерею
Сон в красном: как одна ночь бессонницы старит ваш организм на годы
290-метровый гигант: Землю ждет одно из главных космических событий года

Информационный железный занавес: Зеленский закрыл всю правду об оборонке

Мир

Владимир Зеленский ввел ограничения на открытое получение данных из публичных электронных баз, которые касаются деятельности оборонных компаний.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт

Об этом проинформировали представители Верховной Рады.

В публикации на телеграм-канале парламента отметили, что лидер страны одобрил нормативный акт, предусматривающий поправки в Гражданский кодекс и несколько иных законодательных документов. Нововведения касаются особенностей выдачи сведений из хранилищ, связанных с типами работ оборонных фирм, их адресами, принадлежащей им недвижимостью, а также элементами интеллектуальной собственности, имеющими значение для государственной безопасности и защиты.

Подобные правила останутся в силе на время чрезвычайного военного режима, а также в течение двенадцати месяцев после его отмены.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Домашние животные
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Последние материалы
Информационный железный занавес: Зеленский закрыл всю правду об оборонке
Круглосуточный бой с Россией: Литва стала полигоном для НАТО
Трамп загнал Европу в тупик: невыполнимые условия ради дружбы с Путиным
Мясные штурмы и исчезновения: украинский полк мистически исчез на Сумщине
Секрет идеальной кожи раскрыт: умные патчи — ваш персональный дерматолог в кармане
Звезда шоу на фронте: Зеленский назначил нового командира бригады — и это катастрофа ВСУ
Каждый второй автомобиль в России скрывает следы ремонта: вот как не попасться на уловку
Грин-карта станет платной? Вот сколько нужно будет платить за лотерею
Сон в красном: как одна ночь бессонницы старит ваш организм на годы
290-метровый гигант: Землю ждет одно из главных космических событий года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.