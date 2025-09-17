Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

По данным американской газеты Wall Street Journal, представители европейской дипломатии полагают, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп специально формулирует заведомо неосуществимые условия по ужесточению ограничений в отношении России.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Таким образом, он стремится уклониться от самостоятельного введения подобных шагов против Москвы.

Издание ссылается на анонимных чиновников из Европы, которые уверены: президент США осознает, что его предложения не найдут поддержки в ЕС, и это даст ему повод отказаться от усиления экономического нажима на российскую сторону.

Ранее Трамп высказывался о готовности применить строгие меры против РФ, но только при условии, что все члены Североатлантического альянса последуют примеру и откажутся от приобретения нефти из России. Позже он уточнил, что ограничения, вводимые европейскими государствами, кажутся ему недостаточно суровыми, поскольку те продолжают импортировать энергоносители из РФ.

Кроме того, немецкое издание Spiegel информировало о том, что Трамп настаивает на использовании конфискованных активов России в качестве предпосылки для американских санкций.

В российской столице неоднократно подчеркивали, что страна способна выдержать прессинг ограничений, который западные державы наращивают уже несколько лет. Там отмечали отсутствие смелости у Запада в признании неудачи своей политики. На Западе тоже звучали голоса о бесполезности антироссийских мер.

Глава российского государства Владимир Путин ранее указывал, что попытки сдержать и ослабить Россию представляют собой долговременный план Запада, а введенные ограничения тяжело ударили по глобальной экономике в целом. По его мнению, главная задача оппонентов — ухудшить существование огромного числа людей.

Уточнения

"Уолл-стрит джорнал" - ежедневная американская деловая газета на английском языке. Издаётся в Нью-Йорке компанией Dow Jones & Company, которая входит в холдинг News Corp, с 1889.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
