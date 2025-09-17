Грин-карта станет платной? Вот сколько нужно будет платить за лотерею

Американцы будут брать по $1 за регистрацию в лотерее на грин-карту.

Фото: commons.wikimedia.org by FrankBrueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Соединенных Штатов Америки

Эти деньги будут покрывать затраты на организацию розыгрыша: обновление систем, хранение данных и проверку безопасности.

Новое правило вступит в силу с середины октября этого года. Ранее подать заявку на участие можно было безвозмездно, а платили те, кто выиграл в лотерее — по $330.

Власти Штатов подсчитали, что эта комиссия поможет пополнить бюджет страны на $25 миллионов в год. При этом вернуть комиссию в случае проигрыша никто не сможет.

Проблемы могут возникнуть у заявителей с "ограниченным доступом к цифровым платежным системам". Россиянам потребуется карта зарубежного банка, сообщает news. bloomberglaw.com.