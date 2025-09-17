Грин-карта станет платной? Вот сколько нужно будет платить за лотерею

Американцы будут брать по $1 за регистрацию в лотерее на грин-карту.
Эти деньги будут покрывать затраты на организацию розыгрыша: обновление систем, хранение данных и проверку безопасности.
Новое правило вступит в силу с середины октября этого года. Ранее подать заявку на участие можно было безвозмездно, а платили те, кто выиграл в лотерее — по $330.
Власти Штатов подсчитали, что эта комиссия поможет пополнить бюджет страны на $25 миллионов в год. При этом вернуть комиссию в случае проигрыша никто не сможет.
Проблемы могут возникнуть у заявителей с "ограниченным доступом к цифровым платежным системам". Россиянам потребуется карта зарубежного банка, сообщает news. bloomberglaw.com.
Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.