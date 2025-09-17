Стоп Трампу — Британия показала зубы американскому лидеру

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В столице Великобритании разгорелись протесты, связанные с приездом американского лидера Дональда Трампа.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

По оценкам лондонской полиции, в акции участвует до пяти тысяч человек, как указано в их сообщении в социальной сети. Корреспонденты РИА Новости отмечают, что демонстранты из коалиции "Стоп Трамп" организовали масштабное шествие от Портленд-Плейс у здания Би-би-си до Парламентской площади. Инцидентов не зафиксировано, но в районе мероприятия временно закрыты дороги для транспорта.

Трамп прибыл в Соединенное Королевство вечером во вторник для второго государственного визита — первый состоялся в 2019 году. В день его приезда оппоненты уже устроили небольшое собрание в Виндзоре, где на следующий день запланирован официальный прием с участием короля Карла III и супругов Трамп.

Организаторы протестов ранее обещали, что их акция в Лондоне превзойдет по размаху недавние выступления правых сил. Представители коалиции выразили несогласие с тем, чтобы "авторитарному правителю" устраивали торжественный прием.

Поскольку Трамп находится в Виндзоре, он не наблюдает за маршем в центре города, хотя, по предположениям британских изданий, он, будучи внимательным к новостям о себе, наверняка в курсе событий.

Американская пресса сообщала, что маршрут поездки специально спланирован для минимизации контактов с протестующими: президент не выступит перед парламентом, чтобы избежать напряженных ситуаций, и график обеспечивает повышенную защиту.

Встреча с королевской семьей в Виндзорском замке проходит 17 и 18 сентября, включая банкет в среду. Британские источники указывают, что перед монархией стоит цель завоевать симпатию Трампа, особенно после его заявлений о возможном присоединении Канады и переговорах с российским президентом Владимиром Путиным для разрешения украинского конфликта.

Уточнения

Карл III — король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций с 8 сентября 2022 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
