Самые секретные дипломаты России получили награды: имена выбранных Путиным

Мир

В российском дипломатическом корпусе произошли заметные события, связанные с признанием заслуг ключевых фигур.

ШОС
Фото: commons.wikimedia.org by kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ШОС

Глава государства Владимир Путин подписал указ о награждении специального представителя по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиера Хакимова орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени. Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени отметили генерального консула в Барселоне Александра Панкова. Эти отличия присвоили за значительный вклад в проведение внешней политики страны и годы преданной работы в дипломатической сфере, как указано в официальном документе на портале правовой информации.

Согласно данным внешнеполитического ведомства, Александр Панков начал карьеру в министерстве еще в 1981 году. Он обладает рангом чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, полученным в середине 2017 года.

В период с 2013 по 2019 год он занимал пост заместителя руководителя департамента, отвечающего за ситуационно-кризисные вопросы. В настоящее время Панков возглавляет консульство России в испанском Барселоне.

В том же указе президент присвоил почетное звание "Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации" бывшему чрезвычайному и полномочному послу Валерию Морозову, который сейчас находится в отставке.

На протяжении карьеры Морозов представлял интересы страны в Венесуэле, а также по совместительству в Доминиканской Республике и Гаити, позднее — в Мексике и Белизе. С 2016 года он руководит Советом ветеранов министерства иностранных дел.

Уточнения

Шанхайская Организация Сотрудничества — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
