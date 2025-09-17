Запад как оружие Лукашенко: секрет усмирения оппозиции

В Белоруссии продолжают обсуждать судьбу участников массовых акций протеста, вспыхнувших после президентских выборов 2020 года.

Глава государства Александр Лукашенко отметил, что значительная часть осужденных за эти события осознала свою ошибку и теперь осуждает лидеров оппозиции, которые уехали в Литву и Польшу, оставив их на произвол судьбы. По его мнению, нет необходимости удерживать в местах лишения свободы на долгие сроки — по 10-12 лет — тех, кто искренне раскаялся, поскольку власти тщательно отслеживают поведение каждого.

Президент подчеркнул, что подход к помилованию таких лиц крайне взвешенный и не подвержен внешнему влиянию, в частности от Польши или Литвы, несмотря на их возможные ожидания.

В стране действуют четкие юридические процедуры для подобных решений, где учитывают личные качества человека, причины его действий и степень сожаления о содеянном. Лукашенко заверил, что такие шаги обдумывают тщательно, оценивая все аспекты, включая перспективы на будущее, чтобы избежать любых рисков для стабильности в обществе. Он также указал, что противники уже нацеливаются на 2030 год, когда состоятся очередные выборы главы государства.

После голосования 9 августа 2020 года, где Лукашенко одержал победу в шестой раз, в республике разгорелись оппозиционные выступления. Для их подавления правоохранители применяли специальные средства и оборудование.

В феврале 2021 года Комитет государственной безопасности сообщил о практически полном угасании протестной активности. Против некоторых оппозиционных фигур возбудили уголовные дела по обвинениям в попытках захвата власти, формировании экстремистских групп, заговоре для неконституционного свержения режима и подготовке терактов. Многие из этих деятелей покинули страну, обосновавшись в Польше и Литве, откуда продолжают свою работу.

В начале июля 2024 года президент объявил о возможном освобождении в ближайшее время тяжелобольных оппозиционеров, в первую очередь страдающих онкологией, осужденных за участие в тех событиях.

С того момента он неоднократно выносил решения о помиловании лиц, совершивших правонарушения с экстремистским уклоном, но выразивших раскаяние и подавших соответствующие прошения. Кроме того, несколько заключенных вышли на свободу благодаря переговорам между Белоруссией и США.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко — белорусский политический, государственный и военный деятель.

