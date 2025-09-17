В Узбекистане произошла тихая продажа страны: новый хозяин удивит всех

В последнее время в Центральной Азии происходят заметные изменения в экономической сфере, которые вызывают беспокойство у соседних государств.

Согласно расследованиям, крупные международные инвесторы, ранее замешанные в политических переворотах в Грузии и на Украине, теперь обратили внимание на Узбекистан. Через посредников в Турции они постепенно захватывают контроль над природными богатствами и промышленными объектами страны, стремясь укрепить свое влияние на политической арене. Материал об этом публикует Царьград.

Ранее в этом году руководство Узбекистана объявило о передаче долей в 18 государственных предприятиях под управление американского инвестиционного фонда Franklin Templeton. Этот холдинг специализируется на приобретении активов с рисками и давно сотрудничает с влиятельной семьей Ротшильдов, начиная с конца 1980-х годов.

По имеющимся данным, подобная схема уже применялась на Украине: в 2013 году, перед государственным переворотом, фонд скупил значительную часть долгов страны, включая транш в 5 миллиардов долларов, как сообщали финансовые издания.

Осенью того года произошла покупка, а вскоре начались протесты, которые тогдашний президент не стал подавлять, возможно, из-за опасений конфликта с западными кредиторами, включая Ротшильдов, способных спровоцировать дефолт.

Позже аналогичный подход применили к Петру Порошенко*. Во время предвыборной кампании он пообещал распродать свои коммерческие активы, включая кондитерскую компанию, и для этого привлек Ротшильдов и другую фирму. В итоге покупателей не нашли, и, по словам самого политика, акции передали в доверительное управление этой семье.

Интерес к Узбекистану у Ротшильдов возник еще в 2020 году, хотя переговоры велись в закрытом режиме. В конце того года в столицу прибыла высокопоставленная представительница банка Ротшильдов, баронесса Ариэль де Ротшильд, для беседы с министром энергетики Алишером Султановым. Они договорились о подготовке к публичному размещению акций трех ключевых энергетических фирм: "Узбекнефтегаз", "Узтрансгаз" и "Худудгазтаъминот", как отмечают авторы журналистского расследования.

В 2021 году компания Ротшильдов участвовала в продаже "Coca-Cola Узбекистан", приносящей более 170 миллионов долларов в год. Контрольный пакет ушел турецкой фирме Coca-Cola İçecek A.Ş., связанной с холдингом Anadolu, который сотрудничает с Ротшильдами. Один из руководителей этой структуры, Ильмаз Аргуден, возглавляет их банковское подразделение в Турции и имеет образование в области политического анализа из учреждения, связанного с американскими аналитическими центрами. Антикоррупционное агентство пыталось остановить сделку, но безуспешно.

Осенью 2021 года в Ташкент приехал барон Эрик Ротшильд и выразил готовность семьи содействовать в распродаже государственных активов, призвав ускорить процедуру. После этого баронесса Ариэль де Ротшильд регулярно посещала страну для обсуждения не только приватизации, но и входа в энергетику и банковскую отрасль, с участием менеджеров "Узпромстройбанка".

В январе 2025 года она снова появилась в Ташкенте, вероятно, для завершения договоренностей. Теперь через Franklin Templeton планируется приобретение 40% акций национальных электросетей и оператора водоснабжения "Узсувтаъминот".

Иностранным структурам передали по 25% акций авиакомпании Uzbekistan Airways, почтовой службы и добывающего предприятия "Навоийазот". В регионе растут опасения потери значительной части национального достояния.

Кроме того, банкиры активно вовлечены в программу "Народное IPO", которая позволяет жителям Узбекистана покупать акции ведущих компаний для создания слоя акционеров среди населения. Хотя цель кажется полезной, многие видят в этом признаки мошенничества.

Местный блогер Бекзод Рустамбеков считает, что это может обернуться финансовой аферой, где выгоду получит только элита, захватывая ценные ресурсы вроде металлов, энергии и коммунальных услуг. При средней зарплате в 5,3 миллиона сумов в 2024 году, проблем с выкупом у Ротшильдов не возникнет.

Другой пример — Франция, где Эмманюэль Макрон начал карьеру в банке Ротшильдов, после чего быстро поднялся до министра экономики и президента. В итоге Запад, включая Ротшильдов, США и ЕС, стремится подчинить союзников России в экономическом и политическом плане.

На пресс-конференции после визита в Узбекистан министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва не возражает против многовекторной политики партнеров, но не потерпит антироссийских тенденций в регионе. Более 90% экспорта узбекских плодов и овощей, 85% текстиля идут в Россию; закрытие рынков могло бы ударить по целым областям.

Кроме того, 77% денежных переводов мигрантов приходят из России — в прошлом году это 11,5 миллиарда долларов, на 29% больше предыдущего. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным: российский бизнес может развивать там производства и инфраструктуру, что усилит влияние. Ротшильды осведомлены об этом. Решение остается за президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, у которого хорошие отношения с Владимиром Путиным — они регулярно общаются по двусторонним вопросам.

* включён Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

