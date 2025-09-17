Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бактериоз атакует ягоды с любой стороны — узнайте, как остановить его до катастрофы
Дроны вскрыли слабость НАТО: альянс на грани провала из-за одной ситуации
Ведущая Натальной карты отреагировала на критику интервью у Надежды Стрелец: люди ищут зло там, где его нет
Урожай мечты: как вырастить картофель даже там, где климат бросает вызов
Что скрывается за системой разрешений на трудоустройство в Южной Корее? Шокирующая правда о работе мигрантов
Новый интерьер без ремонта: секретные приёмы, которые меняют квартиру за один вечер
Вчера брюнетка, сегодня серебряная лиса: приём, превращающий седину в красивый акцент
Неправильный тюнинг может лишить страховки: вот какие модификации реально разрешены
Маленький плод с характером: его кислота способна изменить вкус любого блюда

В Узбекистане произошла тихая продажа страны: новый хозяин удивит всех

6:17
Мир

В последнее время в Центральной Азии происходят заметные изменения в экономической сфере, которые вызывают беспокойство у соседних государств.

Самарканда, Узбекистан
Фото: commons.wikimedia.org by Գարվիք, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Самарканда, Узбекистан

Согласно расследованиям, крупные международные инвесторы, ранее замешанные в политических переворотах в Грузии и на Украине, теперь обратили внимание на Узбекистан. Через посредников в Турции они постепенно захватывают контроль над природными богатствами и промышленными объектами страны, стремясь укрепить свое влияние на политической арене. Материал об этом публикует Царьград. 

Ранее в этом году руководство Узбекистана объявило о передаче долей в 18 государственных предприятиях под управление американского инвестиционного фонда Franklin Templeton. Этот холдинг специализируется на приобретении активов с рисками и давно сотрудничает с влиятельной семьей Ротшильдов, начиная с конца 1980-х годов.

По имеющимся данным, подобная схема уже применялась на Украине: в 2013 году, перед государственным переворотом, фонд скупил значительную часть долгов страны, включая транш в 5 миллиардов долларов, как сообщали финансовые издания.

Осенью того года произошла покупка, а вскоре начались протесты, которые тогдашний президент не стал подавлять, возможно, из-за опасений конфликта с западными кредиторами, включая Ротшильдов, способных спровоцировать дефолт.

Позже аналогичный подход применили к Петру Порошенко*. Во время предвыборной кампании он пообещал распродать свои коммерческие активы, включая кондитерскую компанию, и для этого привлек Ротшильдов и другую фирму. В итоге покупателей не нашли, и, по словам самого политика, акции передали в доверительное управление этой семье.

Интерес к Узбекистану у Ротшильдов возник еще в 2020 году, хотя переговоры велись в закрытом режиме. В конце того года в столицу прибыла высокопоставленная представительница банка Ротшильдов, баронесса Ариэль де Ротшильд, для беседы с министром энергетики Алишером Султановым. Они договорились о подготовке к публичному размещению акций трех ключевых энергетических фирм: "Узбекнефтегаз", "Узтрансгаз" и "Худудгазтаъминот", как отмечают авторы журналистского расследования.

В 2021 году компания Ротшильдов участвовала в продаже "Coca-Cola Узбекистан", приносящей более 170 миллионов долларов в год. Контрольный пакет ушел турецкой фирме Coca-Cola İçecek A.Ş., связанной с холдингом Anadolu, который сотрудничает с Ротшильдами. Один из руководителей этой структуры, Ильмаз Аргуден, возглавляет их банковское подразделение в Турции и имеет образование в области политического анализа из учреждения, связанного с американскими аналитическими центрами. Антикоррупционное агентство пыталось остановить сделку, но безуспешно.

Осенью 2021 года в Ташкент приехал барон Эрик Ротшильд и выразил готовность семьи содействовать в распродаже государственных активов, призвав ускорить процедуру. После этого баронесса Ариэль де Ротшильд регулярно посещала страну для обсуждения не только приватизации, но и входа в энергетику и банковскую отрасль, с участием менеджеров "Узпромстройбанка".

В январе 2025 года она снова появилась в Ташкенте, вероятно, для завершения договоренностей. Теперь через Franklin Templeton планируется приобретение 40% акций национальных электросетей и оператора водоснабжения "Узсувтаъминот".

Иностранным структурам передали по 25% акций авиакомпании Uzbekistan Airways, почтовой службы и добывающего предприятия "Навоийазот". В регионе растут опасения потери значительной части национального достояния.

Кроме того, банкиры активно вовлечены в программу "Народное IPO", которая позволяет жителям Узбекистана покупать акции ведущих компаний для создания слоя акционеров среди населения. Хотя цель кажется полезной, многие видят в этом признаки мошенничества.

Местный блогер Бекзод Рустамбеков считает, что это может обернуться финансовой аферой, где выгоду получит только элита, захватывая ценные ресурсы вроде металлов, энергии и коммунальных услуг. При средней зарплате в 5,3 миллиона сумов в 2024 году, проблем с выкупом у Ротшильдов не возникнет.

Другой пример — Франция, где Эмманюэль Макрон начал карьеру в банке Ротшильдов, после чего быстро поднялся до министра экономики и президента. В итоге Запад, включая Ротшильдов, США и ЕС, стремится подчинить союзников России в экономическом и политическом плане.

На пресс-конференции после визита в Узбекистан министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва не возражает против многовекторной политики партнеров, но не потерпит антироссийских тенденций в регионе. Более 90% экспорта узбекских плодов и овощей, 85% текстиля идут в Россию; закрытие рынков могло бы ударить по целым областям.

Кроме того, 77% денежных переводов мигрантов приходят из России — в прошлом году это 11,5 миллиарда долларов, на 29% больше предыдущего. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным: российский бизнес может развивать там производства и инфраструктуру, что усилит влияние. Ротшильды осведомлены об этом. Решение остается за президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, у которого хорошие отношения с Владимиром Путиным — они регулярно общаются по двусторонним вопросам.

* включён Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

Уточнения

Барон Ротшильд из Тринга в графстве Хартфордшир — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Красота и стиль
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Последние материалы
Дроны вскрыли слабость НАТО: альянс на грани провала из-за одной ситуации
Ведущая Натальной карты отреагировала на критику интервью у Надежды Стрелец: люди ищут зло там, где его нет
Урожай мечты: как вырастить картофель даже там, где климат бросает вызов
В Узбекистане произошла тихая продажа страны: новый хозяин удивит всех
Что скрывается за системой разрешений на трудоустройство в Южной Корее? Шокирующая правда о работе мигрантов
Новый интерьер без ремонта: секретные приёмы, которые меняют квартиру за один вечер
Вчера брюнетка, сегодня серебряная лиса: приём, превращающий седину в красивый акцент
Маленький плод с характером: его кислота способна изменить вкус любого блюда
Неправильный тюнинг может лишить страховки: вот какие модификации реально разрешены
Звезда кино ошарашила секретом: всего 12 минут в день, и тело не стареет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.