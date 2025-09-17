Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В правительстве Франции готовятся к возможным столкновениям во время всеобщей стачки, запланированной на 18 сентября в знак несогласия с планами по сокращению расходов.

Река Сена
Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Река Сена

Об этом в среду сообщил временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Брюно Ретайо.

На следующий день по всей стране пройдут масштабные шествия, инициированные профсоюзными организациями. К ним присоединятся работники из различных отраслей, включая образование, медицину, перевозки, энергетику и другие сферы. По прогнозам, в уличных акциях примут участие до 800 тысяч граждан.

В беседе с телевизионщиками Ретайо отметил, что ожидает крайне масштабных мероприятий, которые объединят разные аспекты, создавая дополнительные трудности. По его словам, с раннего утра возможны перекрытия дорог, акты вандализма и действия радикальных левых активистов, склонных к разрушению и агрессии. Кроме того, существует вероятность концентрации насилия, хотя основная часть демонстрантов будет вести себя мирно.

Чиновник добавил, что среди участников могут оказаться от 5 до 10 тысяч человек, настроенных на погромы.

Неделей ранее во Франции состоялись крупные митинги под девизом "Заблокируем всё", направленные против экономических ограничений в проекте финансового плана на 2026 год.

Согласно сведениям из министерства, около 200 тысяч человек вышли на улицы в сотнях городов. Для поддержания спокойствия привлекли 80 тысяч сотрудников силовых структур. Некоторые собрания переросли в стычки с правоохранителями, в результате чего арестовали сотни нарушителей.

В июле, когда Франсуа Байру еще занимал пост премьера, он представил черновик бюджета на предстоящий год. Кабинет намеревался урезать траты на 43,8 миллиарда евро, превысив первоначальные 40 миллиардов. В соответствии с документом, пенсионные и социальные пособия не подлежат корректировке с учетом роста цен, а ассигнования на все ведомства, кроме оборонного, останутся без прироста.

Министерство обороны, напротив, получит лишние 3,5 миллиарда евро в связи с обострением глобальной обстановки. Байру также предложил, чтобы французы больше трудились для покрытия дефицита, в частности, сделав два выходных дня рабочими — например, отменив празднование Дня победы над фашизмом 8 мая. Такие инициативы вызвали острое недовольство среди населения.

Уточнения

Франсуа́ Рене́ Жан Люсье́н Байру́ - французский писатель, политический и государственный деятель. Основатель и лидер партии "Демократическое движение".

