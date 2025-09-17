Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир
Мир

На недавнем обсуждении украинской ситуации в формате дипломатического круглого стола руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров обвинил власти в Киеве в попытках подорвать текущую позицию Вашингтона по разрешению конфликта.

Сергей Лавров
Фото: kremlin.ru by Михаил Терещенко
Сергей Лавров

По его наблюдениям, новая администрация в США осознает важность решения проблемы путем выявления ее коренных причин и принятия соответствующих мер для их устранения. В то же время, как подчеркнул министр, киевская сторона активно противодействует этим усилиям американских коллег.

Дипломат напомнил о состоявшейся в августе встрече глав России и Соединенных Штатов на Аляске, где американская делегация продемонстрировала понимание необходимости ликвидации фундаментальных факторов кризиса. Это видение, по словам Лаврова, отражается в предложениях, которые продвигает команда президента Дональда Трампа.

Сам саммит между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел 15 августа на военном объекте Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж. Такие переговоры подчеркивают растущий интерес к дипломатическому диалогу, несмотря на сохраняющиеся разногласия между странами.

Уточнения

А́нкоридж — город в США, расположенный в южной части штата Аляска. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
