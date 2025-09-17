Граница-ловушка: Эстония репрессирует автомобили своих же граждан

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:35
Мир

В Эстонии рассматривают возможность реализации на торгах транспортных средств, которые простаивают на стоянке возле пограничного пункта "Койдула" с Россией свыше допустимых трех дней.

Флаги Прибалтики
Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаги Прибалтики

Об этом информирует местная вещательная служба ERR, ссылаясь на данные из транспортного ведомства.

Начальник подразделения по контролю в департаменте транспорта Сийм Якси пояснил, что при заезде на площадку размещены указатели с правилом о максимуме в 72 часа и необходимостью фиксации момента прибытия. Если собственник не подтвердил эту информацию в письменной форме или машина задерживается дольше положенного, то начиная с октября такие случаи приведут к принудительному перемещению авто.

По словам чиновника, если в течение месяца владелец не объявится и не подтвердит свои права, ему вышлют дополнительное уведомление.

В случае игнорирования транспортное средство могут пустить с молотка, чтобы возместить затраты на буксировку и содержание.

Кроме того, Якси упомянул, что помимо бесплатной краткосрочной зоны у пропускного пункта функционирует и коммерческая автостоянка. Однако некоторые водители выбирают бросать машины у дорог или в лесных массивах, часто на территориях, принадлежащих муниципалитетам или частникам. В подобных ситуациях инициатива по вывозу может исходить от местных органов или хозяев земли, что усложняет ситуацию для нерадивых автовладельцев.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
