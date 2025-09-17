Турция бьёт тревогу: Израиль угрожает миру войной на уничтожение

В ходе дискуссии в Анкаре, посвященной событиям в палестинском анклаве, руководитель отдела связей с общественностью при турецком президенте Бурханнетин Дуран призвал глобальное сообщество к решительным шагам в отношении Израиля, назвав это вопросом всеобщей значимости.

По его оценке, недавняя атака на группу переговорщиков в Катаре подчеркивает, что политика Тель-Авива, связанная с захватом территорий и массовыми жертвами, представляет опасность не только для ближневосточного региона, но и для всей планеты. Он прямо указал, что у человечества возникла серьезная дилемма в лице Израиля, требующая немедленного вмешательства.

Между тем, израильская армия во вторник сообщила о начале операции по проникновению в главный город сектора, с целью ликвидации отрядов ХАМАС и связанных с ними группировок, а также спасения удерживаемых граждан. Действия поддерживаются огнем с земли и воздуха. Руководитель оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац отметил, что после ночных бомбардировок населенный пункт охвачен пламенем.

Этот город остается крупнейшим в анклаве, где, по оценкам, все еще могут находиться сотни тысяч местных жителей.

Согласно данным палестинского здравоохранения, за минувшие сутки жертвами стали как минимум 60 человек, а под обломками зданий, вероятно, остаются дополнительные пострадавшие и погибшие. Такие события только усиливают напряженность в зоне конфликта, привлекая внимание международных наблюдателей.

Исраэль Кац — израильский политический, военный и государственный деятель.

