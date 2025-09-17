Турция бьёт тревогу: Израиль угрожает миру войной на уничтожение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В ходе дискуссии в Анкаре, посвященной событиям в палестинском анклаве, руководитель отдела связей с общественностью при турецком президенте Бурханнетин Дуран призвал глобальное сообщество к решительным шагам в отношении Израиля, назвав это вопросом всеобщей значимости.

сектор газа
Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice
сектор газа

По его оценке, недавняя атака на группу переговорщиков в Катаре подчеркивает, что политика Тель-Авива, связанная с захватом территорий и массовыми жертвами, представляет опасность не только для ближневосточного региона, но и для всей планеты. Он прямо указал, что у человечества возникла серьезная дилемма в лице Израиля, требующая немедленного вмешательства.

Между тем, израильская армия во вторник сообщила о начале операции по проникновению в главный город сектора, с целью ликвидации отрядов ХАМАС и связанных с ними группировок, а также спасения удерживаемых граждан. Действия поддерживаются огнем с земли и воздуха. Руководитель оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац отметил, что после ночных бомбардировок населенный пункт охвачен пламенем.

Этот город остается крупнейшим в анклаве, где, по оценкам, все еще могут находиться сотни тысяч местных жителей.

Согласно данным палестинского здравоохранения, за минувшие сутки жертвами стали как минимум 60 человек, а под обломками зданий, вероятно, остаются дополнительные пострадавшие и погибшие. Такие события только усиливают напряженность в зоне конфликта, привлекая внимание международных наблюдателей.

Уточнения

Исраэль Кац израильский политический, военный и государственный деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
