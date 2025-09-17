ВСУ в отеле у российского вице-губернатора: ответ Чемезовой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:33
Мир

В разгар скандала вокруг иска Генеральной прокуратуры России бывшая жена заместителя губернатора Свердловской области и руководитель местного отделения Союза женщин России Ирина Чемезова опровергла слухи о своем бизнесе за границей.

всу
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
всу

Она заверила, что в ее гостиничном комплексе в Черногории никогда не проводили восстановительные программы для военнослужащих украинской армии, а сам объект давно выставлен на продажу, хотя сделка пока не состоялась.

Поводом для таких заявлений послужила публикация в СМИ, где утверждалось, что четырехзвездочный комплекс с бассейнами и комфортабельными номерами якобы использовался для реабилитации бойцов из зоны конфликта на Донбассе.

Кроме того, напоминалось, что супруги Чемезовы расстались еще в 2016 году. В своем онлайн-канале Ирина отметила, что распространяемая информация носит клеветнический характер и, вероятно, заказана определенными заинтересованными кругами. По ее словам, в штате отеля нет сотрудников, поддерживающих украинские войска, и никаких соглашений с ними не заключалось, а фото взяты из открытых источников, подтверждающих намерение о реализации имущества.

Женщина также подчеркнула, что ни она сама, ни ее родственники не связаны с энергетическими компаниями вроде "Корпорации СТС" или "Облкоммунэнерго". Она выразила надежду на объективность судебных и следственных инстанций России в разрешении ситуации.

Между тем, требование прокуратуры о передаче в государственную собственность группы коммунальных предприятий на Урале поступило в районный суд Екатеринбурга 10 сентября, а первое слушание назначено на 22 число того же месяца. На активы наложены ограничения, и выдано множество исполнительных документов.

Ведомство обвиняет ряд бизнесменов и чиновников в нарушении антикоррупционных норм, утверждая, что они незаконно завладели активами государственного предприятия, выводя прибыли за пределы страны. В списке ответчиков — предприниматели Алексей Бобров и Артем Биков, бывшие министры региона Николай Смирнов (находящийся под следствием по обвинению во взятке) и Алексей Пьянков, а также вице-губернатор Олег Чемезов.

В иске подчеркивается, что производственные мощности холдинга сформированы на базе государственного актива, который был передан в частные руки с нарушениями. Прокуроры требуют вернуть в казну доли в компаниях, включая контрольный пакет в "Облкоммунэнерго".

Сам Олег Чемезов, комментируя дело перед местными репортерами, выразил удивление по поводу своего вовлечения, отметив, что его банковские счета и счета супруги заблокированы, хотя обысков не проводилось и уголовное преследование не инициировано. К нему лишь наведывались представители службы приставов.

Представители "Корпорации СТС" в ответ отвергли все претензии, заявив, что их структура создана в рамках партнерства с региональными властями, которые владеют блокирующим пакетом и участвуют в управлении, включая распределение финансов. Они предположили, что прокуратуру ввели в заблуждение недружественными источниками в соцсетях, и подчеркнули, что ключевые владельцы проживают в России, платят налоги здесь и держат все активы внутри страны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
