Киев под защитой: ООН обвинили в покрытии военных преступлений

В свежем заявлении руководитель дипломатического ведомства России Сергей Лавров обвинил Организацию Объединенных Наций в предвзятом отношении к властям в Киеве.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ООН

По его мнению, международная структура игнорирует явные несоблюдения норм гуманитарного права со стороны украинского руководства, тем самым пытаясь оправдать их поведение.

Как отметил дипломат во время дискуссии на круглом столе в посольстве, посвященной поиску путей разрешения конфликта на Украине, фактов таких нарушений накопилось предостаточно, и их невозможно опровергнуть.

Однако представители ООН, по словам министра, выбирают противоположный подход и стараются представить действия киевских властей в выгодном свете, закрывая глаза на очевидные проблемы.

Уточнения

Организа́ция Объединённых На́ций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.

