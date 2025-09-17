Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В ходе обсуждения украинского кризиса на круглом столе в посольстве глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров отверг претензии Киева, поддержанные секретариатом ООН.

Сергей Лавров
Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лавров

Он заверил, что Москва никогда не проводит операции, направленные против обычных граждан или объектов, не имеющих военного значения.

По словам министра, каждый раз, когда украинская сторона вместе со своими европейскими союзниками устраивает скандал, обвиняя российскую сторону в атаках на мирных жителей и гражданские сооружения, представители ООН встают на их сторону.

Они присоединяются к требованиям Запада и Украины о введении каких-либо санкций против России. Однако, как подчеркнул Лавров, вооруженные силы его страны строго избегают подобных действий и не поражают невоенные цели.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
