Европейский летний ад: жара стала главным убийцей Европы

2:28
Мир

Лето 2023 года в Европе обернулось трагедией: свыше 24 тысяч человек потеряли жизни из-за экстремальной жары, причем около 16,5 тысячи случаев напрямую связаны с влиянием человеческой деятельности на окружающую среду.

девушка с веером
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка с веером

Такие выводы содержатся в отчете специалистов из Имперского колледжа Лондона, который удалось изучить нашему корреспонденту.

Как отмечают авторы исследования, глобальные климатические сдвиги повысили средние температуры в теплый сезон по всему континенту, что привело к дополнительным жертвам по сравнению с гипотетическим сценарием без антропогенного воздействия. Ученые проанализировали данные по 854 населенным пунктам и пришли к заключению, что примерно 68% от общего числа летальных исходов — а это 24,4 тысячи — обусловлены потеплением, которое усилило жару в среднем на 3,6 градуса Цельсия.

Для расчета доли смертей, вызванных именно потеплением планеты, эксперты применили моделирование и изучили архивные записи о здоровье населения. Наибольшее количество таких трагедий зафиксировано в Италии — около 4,6 тысячи. За ней следует Испания с 2,8 тысячами, Германия — 1,5 тысячи. В списке также Франция (1,4 тысячи), Великобритания (1,1 тысячи), Румыния (тысяча), Греция (808), Болгария (552) и Хорватия (268).

Особенно уязвимыми к высоким температурам оказались пожилые люди старше 65 лет — они составили 85% от всех случаев, связанных с климатическими изменениями. По мере старения населения континента такие погодные аномалии будут уносить все больше жизней, предупреждают аналитики.

Кроме того, реальные масштабы проблемы могут оказаться еще серьезнее, поскольку исследование охватило города, где проживает лишь треть европейцев. К тому же, как подчеркивают специалисты, зной часто действует незаметно, и многие связанные с ним смерти не регистрируются официально как вызванные перегревом.

Уточнения

Имперский колледж Лондона — высшее учебное заведение в Южном Кенсингтоне, специализирующееся в науке, инженерии, медицине и бизнесе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
