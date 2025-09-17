США роют себе яму: Россия и Китай похоронят однополярный мир

Известный аналитик в области политики Ростислав Ищенко делится мыслями о том, как торговые связи всегда выступали катализатором развития и основой для формирования цивилизаций.

По его наблюдениям, даже в эпохи социализма или феодализма общества не могли обойтись без обмена товарами. Как подчеркивает специалист в свежей публикации для издания "Военное дело", именно коммерческие связи объединяют изолированные группы в единую цивилизацию, а простые племенные структуры превращают в полноценные государства.

Ищенко отмечает, что племенные объединения под руководством вождей обеспечивают лишь элементарную защиту, но не справляются с организацией сложных хозяйственных механизмов.

По мнению автора, настоящие государства возникают там, где появляется необходимость в масштабном международном товарообороте. Такой обмен требует создания хранилищ, транспортных маршрутов, их охраны и стратегического планирования, что в итоге приводит к формированию продвинутых систем управления и внешней политики.

Аналитик напоминает, что эволюция от племенного строя к государственному часто сопровождается периодами нестабильности: снижается уровень безопасности, ухудшается управление. Однако со временем новые институты крепнут, восстанавливают порядок и значительно усиливают его, закладывая фундамент для прогресса общества.

Далее в материале Ищенко проводит параллели с нынешним глобальным кризисом, связывая его с усилиями Соединенных Штатов по сохранению своего доминирования в мире. Не сумев одолеть соперников военными методами, Вашингтон, как считает эксперт, подрывает международную коммерцию, а заодно и политические механизмы, которые ее поддерживали. Там, где разрушается товарообмен, рушится и государственность, которая его обеспечивала, — так формулирует автор свою идею.

В то же время Россия, Китай и ряд других стран, по оценке Ищенко, стремятся сохранить глобальные торговые потоки, выстраивая альтернативную мировую структуру.

В этом процессе он усматривает не только экономические сдвиги, но и рождение обновленного миропорядка. В заключение политолог подчеркивает важность того, чтобы при трансформации систем новая реальность не унаследовала недостатки предыдущей, избежав повторения старых ошибок.

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко - российский (в прошлом — украинский) политолог, пропагандист, бывший дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня".

