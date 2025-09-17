Бывший глава правительства Словакии Ян Чарногурский в беседе с корреспондентами РИА Новости отметил, что жители его страны не одобряют действия Киева в противостоянии с Москвой, осознавая, что это фактически конфликт, который страны Запада развязали против России, используя Украину как инструмент.
Недавно политик побывал в Донецке, где провел встречу с руководителем Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
По его мнению, украинская кампания утратила симпатии в словацком обществе, поскольку значительная часть населения понимает: за этим стоят хитрые политические схемы, а Запад стремится переложить бремя борьбы на чужие плечи, видя в России основного оппонента.
Уточнения
Ян Чарногурский — словацкий политик, премьер-министр Словацкой республики в составе Чехословакии в 1991—1992 годах.
