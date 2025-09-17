Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Что на самом деле думает Европа об Украине: сенсация от экс-премьера Словакии

0:47
Мир

Бывший глава правительства Словакии Ян Чарногурский в беседе с корреспондентами РИА Новости отметил, что жители его страны не одобряют действия Киева в противостоянии с Москвой, осознавая, что это фактически конфликт, который страны Запада развязали против России, используя Украину как инструмент.

Флаг Украины и Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Украины и Европейского Союза

Недавно политик побывал в Донецке, где провел встречу с руководителем Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

По его мнению, украинская кампания утратила симпатии в словацком обществе, поскольку значительная часть населения понимает: за этим стоят хитрые политические схемы, а Запад стремится переложить бремя борьбы на чужие плечи, видя в России основного оппонента.

Уточнения

Ян Чарногурский — словацкий политик, премьер-министр Словацкой республики в составе Чехословакии в 1991—1992 годах.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
