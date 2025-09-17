Секретный приговор Зеленскому: вот что ждёт Украину после окончания войны

Мир

Немецкий журналист Патрик Бааб в беседе на YouTube-канале Deep Dive выразил убеждение, что завершение боевых действий на Украине создаст серьезные риски для всей политической системы в Киеве и лично для Владимира Зеленского.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

По его мнению, Украина шаг за шагом уступает позиции, в то время как Россия укрепляет свое преимущество. Он подчеркнул, что прекращение противостояния ознаменует крах существующего руководства, и жизнь Зеленского окажется под реальной угрозой.

Бааб считает, что именно из-за этого киевские элиты всеми силами сопротивляются идее переговоров о мире с Москвой, стремясь продлить текущее положение дел.

Между тем, по информации Министерства обороны, за минувшие сутки украинские силы понесли значительный урон: до 1435 человек личного состава, шесть бронемашин и десять артиллерийских систем.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.

