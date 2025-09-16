Малышка в списке врагов: Украина внесла 2-летнюю россиянку в Миротворец*

1:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Недавно выяснилось, что в скандально известную украинскую базу данных "Миротворец"*, которая признана экстремистской и заблокирована в России, внесли информацию о двухлетней россиянке.

Фото: commons.wikimedia.org by JøMa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мид украины

Агентство РИА Новости, проанализировав содержимое сайта, обнаружило запись об Эмилии, появившейся на свет в январе 2023 года. Там утверждается, что малышка якобы преднамеренно пересекла границу Украины незаконно.

Подобные случаи с несовершеннолетними уже случались ранее: в базу неоднократно попадали сведения о детях и подростках, включая их личные данные. Этот ресурс печально знаменит тем, что обнародовал информацию о журналистах, участниках ополчения из Донецкой и Луганской народных республик, а также о других людях, которых сайт клеймит как предателей.

Весной 2016 года "Миротворец" разместил перечни корреспондентов, в том числе из-за рубежа, получивших разрешения от властей ДНР и ЛНР.

В списках указывались контактные данные, что привело к угрозам в адрес некоторых из них. Тогдашний представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дуня Миятович охарактеризовала этот шаг как тревожный, способный усугубить риски для безопасности репортеров.

Официальный спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова также осуждала деятельность владельцев сайта, подчеркивая, что их публикации равносильны прямому подстрекательству к насилию над журналистами. Кроме того, в базу включены данные о многих российских культурных фигурах и гражданах различных государств, что вызывает международную критику.

* Сайт признан экстремистским и заблокирован в РФ.

Уточнения

Организа́ция по безопа́сности и сотру́дничеству в Евро́пе — крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии.

