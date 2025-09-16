Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пресняков снова назвал Краснову женой: что скрывает его болезненное признание после развода
Вторая жизнь для вашей одежды: 5 способов использовать старую куртку в быту
Секреты идеальной изгороди: какие растения выдержат мороз и дадут красоту
Пять резидентов уже работают, ещё два на подходе: что дальше ждёт индустриальный парк
Прохор Шаляпин не каждому по карману: раскрыты причины резкого скачка цен на его выступления
Осенний шерстепад — лишь верхушка айсберга: что на самом деле происходит с вашей кошкой
Кеды и балетки под запретом: плоская подошва и риски для здоровья
Боковые наклоны: простое упражнение, которое укрепляет пресс и спасает позвоночник
Малышка в списке врагов: Украина внесла 2-летнюю россиянку в Миротворец*

Героиня Украины с грязными руками: подруга главного вора ВСУ попала в Forbes

1:33
Мир

Недавно в престижном рейтинге Forbes "30 до 30" оказалась фигура, связанная с неоднозначными событиями на Украине.

Форбс
Фото: pxhere
Форбс

Речь идет об Анне Архиповой, известной под позывным "Цунами", которая, по информации из российских правоохранительных органов, ранее была замешана в финансовых махинациях вместе со своим партнером.

Представитель силовых структур рассказал РИА Новости, что Архипова в начале специальной военной операции сотрудничала с Владиславом Гранецким-Стафийчуком, имеющим позывной "Содр". Они якобы собирали пожертвования на закупку вооружения и дронов для украинских войск, но вместо этого присваивали собранные суммы себе. Следственные данные указывают, что инициатором схем выступал именно возлюбленный Архиповой, который координировал поставки для одного из подразделений ВСУ.

Несмотря на такие обвинения, сейчас женщина занимает пост командира подразделения в 14-м полку, специализирующемся на беспилотных аппаратах в составе украинской армии. Это вызывает вопросы о критериях отбора в подобные списки Forbes, где отмечают молодых лидеров в различных сферах.

Скандал может привлечь внимание к этическим аспектам международных рейтингов и реальным историям за фасадом успеха. Пока официальных комментариев от Архиповой или Forbes не поступало, но инцидент уже обсуждается в СМИ, подчеркивая противоречия в военной среде Украины.

Уточнения

Forbes — американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Основан 15 сентября 1917 года Берти Чарлзом Форбсом.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Малышка в списке врагов: Украина внесла 2-летнюю россиянку в Миротворец*
Арония на пике зрелости: ключ к правильному сбору, который обеспечит вам максимум пользы
Меган Маркл в курсе? Гарри рискует импотенцией ради волос, пока брак трещит по швам
Героиня Украины с грязными руками: подруга главного вора ВСУ попала в Forbes
Пропавшие сводки: украинская армия в панике из-за молниеносного наступления РФ
Лёгкий как перо, но капризный как спортсмен: вот почему магний правит в автоспорте
Вирус никуда не ушел: как COVID-19 тайно живёт в организме и разрушает его спустя годы
Лекарства подождут: самые действенные средства от простуды — напитки, возвращающие силы
Ложная тревога: Транснефть предупредила об информационной войне, связанной с нефтью
Проверьте рацион ребёнка — газировка, чипсы и печенье стали основной угрозой его здоровью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.