Героиня Украины с грязными руками: подруга главного вора ВСУ попала в Forbes

Недавно в престижном рейтинге Forbes "30 до 30" оказалась фигура, связанная с неоднозначными событиями на Украине.

Фото: pxhere Форбс

Речь идет об Анне Архиповой, известной под позывным "Цунами", которая, по информации из российских правоохранительных органов, ранее была замешана в финансовых махинациях вместе со своим партнером.

Представитель силовых структур рассказал РИА Новости, что Архипова в начале специальной военной операции сотрудничала с Владиславом Гранецким-Стафийчуком, имеющим позывной "Содр". Они якобы собирали пожертвования на закупку вооружения и дронов для украинских войск, но вместо этого присваивали собранные суммы себе. Следственные данные указывают, что инициатором схем выступал именно возлюбленный Архиповой, который координировал поставки для одного из подразделений ВСУ.

Несмотря на такие обвинения, сейчас женщина занимает пост командира подразделения в 14-м полку, специализирующемся на беспилотных аппаратах в составе украинской армии. Это вызывает вопросы о критериях отбора в подобные списки Forbes, где отмечают молодых лидеров в различных сферах.

Скандал может привлечь внимание к этическим аспектам международных рейтингов и реальным историям за фасадом успеха. Пока официальных комментариев от Архиповой или Forbes не поступало, но инцидент уже обсуждается в СМИ, подчеркивая противоречия в военной среде Украины.

Уточнения

Forbes — американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Основан 15 сентября 1917 года Берти Чарлзом Форбсом.

