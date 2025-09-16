Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:05
Мир

В последние дни ситуация вокруг Польши приобретает все более напряженный характер, особенно после безосновательных заявлений местных властей о якобы вторжении российских дронов.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США
НАТО

Известный аналитик в области политики Ростислав Ищенко подчеркнул, что концентрация сил НАТО в этой стране выходит за рамки простых маневров и несет реальные риски. Об этом он заявил в интервью изданию "Военное дело". 

По мнению специалиста, в Польшу уже перебазированы французские авиационные подразделения, ожидается прибытие британских, а на месте давно дислоцированы американские контингенты. Он отметил, что эти формирования не подчиняются польскому командованию напрямую, но все они интегрированы в единую структуру Североатлантического альянса, включая и местные вооруженные силы. В результате вероятность инцидентов и провокаций значительно повышается.

Ищенко указал, что в столицах Великобритании, Франции и Соединенных Штатов хватает фигур, стремящихся спровоцировать конфликт с Россией на европейском театре.

При этом они не намерены ввязываться в прямые боевые действия сами, предпочитая, чтобы в Европе разгорелся пожар, который можно было бы представить как коллективную операцию НАТО. Это позволило бы вовлечь Америку хотя бы в экономическое противостояние с Москвой.

Аналитик напомнил, что европейские лидеры остро нуждаются в возвращении Вашингтона в антироссийскую коалицию, поскольку без американской поддержки их возможности ограничены. Ради достижения такой единой позиции некоторые политики готовы пойти на жертвы, включая потерю отдельных государств, подобно тому, как это произошло с Украиной, чтобы сформировать общий фронт против России.

В итоге, по словам Ищенко, европейцы активно работают над созданием широкой западной конфронтации с Россией, что делает текущую обстановку крайне опасной и требует повышенного внимания.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
