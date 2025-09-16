Позор американской журналистики: Трамп объявил войну The New York Times

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Американский политик Дональд Трамп недавно объявил о своем решении судиться с одним из ведущих СМИ Соединенных Штатов.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Он считает, что это издание нанесло серьезный ущерб его репутации, и теперь требует компенсации в размере 15 миллиардов долларов. По словам Трампа, обращение в суд стало для него настоящей честью, поскольку позволяет защитить свои интересы от несправедливых нападок. Материал об этом публикует Царьград.

В публикации на своей платформе Truth Social бывший президент США охарактеризовал The New York Times как одно из самых неудачных печатных изданий в американской истории. Он подчеркнул, что газета выступает в роли пропагандистского инструмента для леворадикальных сил в Демократической партии. Иск был подан в судебные инстанции штата Флорида, где Трамп проживает.

Основные претензии касаются поддержки, которую издание якобы оказывало Камале Харрис во время предвыборной кампании 2024 года. На тот момент она занимала пост вице-президента и считалась ключевым оппонентом Трампа в борьбе за Белый дом.

Кроме того, политик утверждает, что в материалах газеты содержались ложные утверждения, порочащие не только его самого, но и близких родственников, а также лояльных сторонников.

Шаг Трампа может стать прецедентом в отношениях между властью и прессой, подчеркивая растущую напряженность в медийной среде. Пока представители The New York Times не дали официальных комментариев по поводу поданного иска, но эксперты ожидают, что дело привлечет широкое внимание общественности и юридических кругов.

Уточнения

The New York Times — американская ежедневная газета, издающаяся в Нью-Йорке с 18 сентября 1851 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
