TikTok погубит зрение? В зоопарке Китая приняли жесткие меры ради спасения уникального примата

Китайский зоопарк больше не разрешает гостям показывать шимпанзе тик-токи.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шимпанзе

Дело в том, что директор зоосада переживает за здоровье примата Дин-Дин. Из-за этого посетителям запретили показывать ему короткие видео со смартфонов.

Шимпанзе очень нравятся ролики, которые ему показывают гости зоопарка — животного всерьёз стали привлекать видео формата reels. Однако сейчас у вольера висит табличка, где написано, что видео больше показывать нельзя.

Конечно, штрафовать посетителей за это не будут, однако работники зоосада просят прислушаться к правилам. Дело в том, что примату не смогут восстановить зрение, если оно испортится.