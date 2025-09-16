TikTok погубит зрение? В зоопарке Китая приняли жесткие меры ради спасения уникального примата

Китайский зоопарк больше не разрешает гостям показывать шимпанзе тик-токи.
Дело в том, что директор зоосада переживает за здоровье примата Дин-Дин. Из-за этого посетителям запретили показывать ему короткие видео со смартфонов.
Шимпанзе очень нравятся ролики, которые ему показывают гости зоопарка — животного всерьёз стали привлекать видео формата reels. Однако сейчас у вольера висит табличка, где написано, что видео больше показывать нельзя.
Конечно, штрафовать посетителей за это не будут, однако работники зоосада просят прислушаться к правилам. Дело в том, что примату не смогут восстановить зрение, если оно испортится.
Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.