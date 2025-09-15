Цитата убитого активиста стоила ей работы: за что уволили старую колумнистку WP

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В американской прессе разгорелся скандал, когда известная колумнистка Карен Аттиа лишилась места в Washington Post из-за своих публикаций в соцсетях.

Флаг Соединенных Штатов Америки
Фото: commons.wikimedia.org by FrankBrueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Соединенных Штатов Америки

Она высказалась против слабого контроля за огнестрельным оружием в стране и процитировала слова недавно погибшего Чарли Кирка. Это произошло на фоне череды трагических событий, которые всколыхнули общественность.

В своем обращении на платформе Substack бывшая сотрудница объяснила, что ее комментарии были направлены на осуждение политического насилия и критику формальных жестов сочувствия, не ведущих к изменениям. Она подчеркнула, что не обсуждала деятельность активиста, а лишь использовала его цитату для иллюстрации проблемы. Газета сочла такие посты неприемлемыми, что привело к увольнению.

Активист, известный своими консервативными взглядами, стал жертвой насилия на публичном мероприятии. Он активно критиковал внешнюю политику США, включая поддержку Украины, и высказывался о территориальных вопросах. 

Уточнения

Ча́рльз Джеймс Кирк — американский правый политический активист, автор и медийная фигура, сторонник Дональда Трампа, президента США от республиканской партии. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
