Пошлины против Китая: Европа слила США в последний момент

Европейский союз не собирается поддаваться на давление со стороны Соединенных Штатов и запускать крупномасштабный торговый конфликт с Китаем, несмотря на рекомендации президента США.

Об этом стало известно из источников, которые поделились информацией с журналистами. Дональд Трамп ранее предложил странам НАТО ввести значительные пошлины на китайские товары, мотивируя это необходимостью повлиять на разрешение конфликта на Украине. Однако в европейских кругах подчеркивают, что подобная эскалация не входит в их планы.

Китай уже отреагировал на это предложение, предупредив о готовности принять жесткие меры для охраны своих экономических интересов.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что Пекин не оставит без ответа любые действия, которые угрожают его стабильности. Это заявление прозвучало на фоне растущих напряжений в международной торговле.

В Брюсселе рассматривают возможность введения ограничений против отдельных китайских компаний в рамках предстоящих санкций, но не ожидают, что это приведет к более широкому противостоянию.

