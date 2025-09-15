Удар в атомное сердце: США признали зависимость от России

Американские власти признают, что страна еще не готова полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России.
Об этом стало известно из заявления, сделанного на международной площадке. Глава минэнерго США Крис Райт отметил, что Соединенные Штаты приближаются к этапу, когда смогут обойтись без российского сырья, но этот момент еще не наступил. Его слова прозвучали в интервью агентству Блумберг во время ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене.
По мнению Райта, в Белом доме ожидают значительного увеличения спроса на уран в ближайшем будущем.
Это связано с развитием как традиционных крупных ядерных реакторов, так и инновационных малых модульных установок. В связи с этим подчеркивается необходимость расширения собственного производства урана и улучшения обогатительных мощностей внутри страны. Такие меры, по его словам, должны снизить зависимость от внешних поставщиков.
Уточнения
Кристофер Аллен Райт — американский государственный деятель и предприниматель. Министр энергетики США с 4 февраля 2025 года.
