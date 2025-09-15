Удар в атомное сердце: США признали зависимость от России

Американские власти признают, что страна еще не готова полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Об этом стало известно из заявления, сделанного на международной площадке. Глава минэнерго США Крис Райт отметил, что Соединенные Штаты приближаются к этапу, когда смогут обойтись без российского сырья, но этот момент еще не наступил. Его слова прозвучали в интервью агентству Блумберг во время ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене.

По мнению Райта, в Белом доме ожидают значительного увеличения спроса на уран в ближайшем будущем.

Это связано с развитием как традиционных крупных ядерных реакторов, так и инновационных малых модульных установок. В связи с этим подчеркивается необходимость расширения собственного производства урана и улучшения обогатительных мощностей внутри страны. Такие меры, по его словам, должны снизить зависимость от внешних поставщиков.

Уточнения

Кристофер Аллен Райт — американский государственный деятель и предприниматель. Министр энергетики США с 4 февраля 2025 года.

