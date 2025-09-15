Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычная гиря даёт больше, чем кажется: упражнения, которые прокачают всё тело
Цитата убитого активиста стоила ей работы: за что уволили старую колумнистку WP
Пошлины против Китая: Европа слила США в последний момент
Удар в атомное сердце: США признали зависимость от России
Маски сброшены — теперь они придут за каждым: ТЦК перешли к новой тактике
Соседи Тарасовой встали на защиту актрисы: мы всей душой сочувствуем
Чеснок тянется к золоту земли: старинный метод делает головки крупнее и вкуснее
Чашка чая с утра может испортить весь день: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 людей
Маленькое окно против стеклянного неба: как выбрать между люком и панорамной крышей

Финансовый апокалипсис: США на пороге революционных перемен

1:46
Мир

Президент США Дональд Трамп инициировал обсуждение перехода американских корпораций к публикации финансовых данных за полгода вместо традиционного ежеквартального формата.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

По оценкам специалистов, опрошенных РИА Новости, это нововведение несет потенциальные опасности для экономики. Они указывают, что реже публикуемые отчеты могут усилить неопределенность на финансовых площадках и открыть дверь для недобросовестных практик со стороны руководства компаний.

Эксперты подчеркивают, что сокращение частоты отчетности ослабит контроль за деятельностью фирм.

В частности, это может позволить скрывать ухудшение показателей, таких как прибыль или ликвидность, что в конечном итоге повысит рыночную волатильность. Кроме того, такая система рискует снизить доверие инвесторов, так как ежеквартальные отчеты традиционно служат инструментом для поддержания прозрачности и дисциплины в управлении.

В контексте России аналитики отмечают, что местные компании могли бы с энтузиазмом воспринять подобные изменения, поскольку они дают больше гибкости в планировании. Однако это также несет угрозы, включая возможность роста задолженности или вовлечения в рискованные операции, которые станут видимыми только спустя шесть месяцев.

Финансовая отчетность в США регулируется с 1970 года, и любое ее изменение требует согласия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Ранее поступала информация о планах фондовой биржи подать петицию с просьбой разрешить полугодовую отчетность, что подчеркивает актуальность дебатов вокруг этой темы.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Авто
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Домашние животные
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Последние материалы
Соседи Тарасовой встали на защиту актрисы: мы всей душой сочувствуем
Чеснок тянется к золоту земли: старинный метод делает головки крупнее и вкуснее
Чашка чая с утра может испортить весь день: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 людей
Маленькое окно против стеклянного неба: как выбрать между люком и панорамной крышей
8 миллионов рублей за красоту: как фонтаны Нижнего Тагила консервируются к осени
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Армения окажется в газовом вакууме? Россия приостанавливает поставки
Носил её на руках: Шаляпин раскрыл подробности близких отношений с Ириной Дубцовой
Тысячи глаз смотрели мимо: музейный экспонат хранил обман целое столетие
Попробуйте темпе вместо яиц — и получите 20 г белка на 100 г продукта без холестерина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.