Финансовый апокалипсис: США на пороге революционных перемен

Президент США Дональд Трамп инициировал обсуждение перехода американских корпораций к публикации финансовых данных за полгода вместо традиционного ежеквартального формата.
По оценкам специалистов, опрошенных РИА Новости, это нововведение несет потенциальные опасности для экономики. Они указывают, что реже публикуемые отчеты могут усилить неопределенность на финансовых площадках и открыть дверь для недобросовестных практик со стороны руководства компаний.
Эксперты подчеркивают, что сокращение частоты отчетности ослабит контроль за деятельностью фирм.
В частности, это может позволить скрывать ухудшение показателей, таких как прибыль или ликвидность, что в конечном итоге повысит рыночную волатильность. Кроме того, такая система рискует снизить доверие инвесторов, так как ежеквартальные отчеты традиционно служат инструментом для поддержания прозрачности и дисциплины в управлении.
В контексте России аналитики отмечают, что местные компании могли бы с энтузиазмом воспринять подобные изменения, поскольку они дают больше гибкости в планировании. Однако это также несет угрозы, включая возможность роста задолженности или вовлечения в рискованные операции, которые станут видимыми только спустя шесть месяцев.
Финансовая отчетность в США регулируется с 1970 года, и любое ее изменение требует согласия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Ранее поступала информация о планах фондовой биржи подать петицию с просьбой разрешить полугодовую отчетность, что подчеркивает актуальность дебатов вокруг этой темы.
Уточнения
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.
