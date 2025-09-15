Финансовый апокалипсис: США на пороге революционных перемен

1:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент США Дональд Трамп инициировал обсуждение перехода американских корпораций к публикации финансовых данных за полгода вместо традиционного ежеквартального формата.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

По оценкам специалистов, опрошенных РИА Новости, это нововведение несет потенциальные опасности для экономики. Они указывают, что реже публикуемые отчеты могут усилить неопределенность на финансовых площадках и открыть дверь для недобросовестных практик со стороны руководства компаний.

Эксперты подчеркивают, что сокращение частоты отчетности ослабит контроль за деятельностью фирм.

В частности, это может позволить скрывать ухудшение показателей, таких как прибыль или ликвидность, что в конечном итоге повысит рыночную волатильность. Кроме того, такая система рискует снизить доверие инвесторов, так как ежеквартальные отчеты традиционно служат инструментом для поддержания прозрачности и дисциплины в управлении.

В контексте России аналитики отмечают, что местные компании могли бы с энтузиазмом воспринять подобные изменения, поскольку они дают больше гибкости в планировании. Однако это также несет угрозы, включая возможность роста задолженности или вовлечения в рискованные операции, которые станут видимыми только спустя шесть месяцев.

Финансовая отчетность в США регулируется с 1970 года, и любое ее изменение требует согласия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Ранее поступала информация о планах фондовой биржи подать петицию с просьбой разрешить полугодовую отчетность, что подчеркивает актуальность дебатов вокруг этой темы.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

