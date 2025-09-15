Госсекретарь США Марко Рубио объявил о планах по ужесточению визовой политики в отношении иностранцев, которые выражают поддержку убийству консервативного активиста Чарли Кирка.
По его словам, таким людям не стоит выдавать визы, а тем, кто уже находится на территории страны, следует аннулировать разрешения на пребывание. Это заявление было сделано в интервью телеканалу Fox News и подчеркивает стремление Вашингтона защитить свои интересы от внешних угроз.
Чарли Кирк, 31-летний сторонник Дональда Трампа, погиб 10 сентября во время мероприятия в Университете долины Юта.
У него осталась жена и двое детей. Кирк был известен своими критическими взглядами на международную политику, включая осуждение помощи Украине и утверждения о принадлежности Крыма России. Его смерть вызвала широкий резонанс, отразив поляризацию в американском обществе.
В контексте глобальных вызовов, такие меры Рубио могут указывать на эскалацию напряженности, где вопросы безопасности и идеологии переплетаются, влияя на миграционную политику США.
Уточнения
Ча́рльз Джеймс Кирк — американский правый политический активист, автор и медийная фигура, сторонник Дональда Трампа, президента США от республиканской партии.
