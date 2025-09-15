Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Госдеп наносит удар: иностранцам запретят въезд в США за одно слово

Мир

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о планах по ужесточению визовой политики в отношении иностранцев, которые выражают поддержку убийству консервативного активиста Чарли Кирка.

Марко Рубио
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Марко Рубио

По его словам, таким людям не стоит выдавать визы, а тем, кто уже находится на территории страны, следует аннулировать разрешения на пребывание. Это заявление было сделано в интервью телеканалу Fox News и подчеркивает стремление Вашингтона защитить свои интересы от внешних угроз.

Чарли Кирк, 31-летний сторонник Дональда Трампа, погиб 10 сентября во время мероприятия в Университете долины Юта.

У него осталась жена и двое детей. Кирк был известен своими критическими взглядами на международную политику, включая осуждение помощи Украине и утверждения о принадлежности Крыма России. Его смерть вызвала широкий резонанс, отразив поляризацию в американском обществе.

В контексте глобальных вызовов, такие меры Рубио могут указывать на эскалацию напряженности, где вопросы безопасности и идеологии переплетаются, влияя на миграционную политику США.

Уточнения

Ча́рльз Джеймс Кирк — американский правый политический активист, автор и медийная фигура, сторонник Дональда Трампа, президента США от республиканской партии. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
