Бессент раскрыл карты: что ждет Европу и Китай в нефтяном скандале

Американские власти решили не вводить дополнительные тарифы на товары из Китая в ответ на закупки Пекином российской нефти, если страны Европы не примут аналогичных мер.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент во время беседы с журналистами в Мадриде. Он подчеркнул, что без активного участия европейских партнеров Вашингтон не намерен предпринимать дальнейшие шаги в этом направлении.

Бессент также призвал европейские государства взять на себя большую ответственность за снижение доходов России от экспорта энергоресурсов и за скорейшее разрешение украинского кризиса. Его слова были переданы в трансляции западных СМИ, что подчеркивает растущую напряженность в международных отношениях. Такие заявления отражают общую стратегию Запада по давлению на Москву, но с акцентом на коллективные усилия.

В контексте глобальной торговли и геополитики это решение может повлиять на экономические связи между Китаем, Россией и Западом, подталкивая к переговорам или новым конфликтам.

Пока непонятно, как отреагируют европейские лидеры, но очевидно, что координация действий остается ключевым фактором в текущих санкционных кампаниях.

Уточнения

Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.

