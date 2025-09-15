Брюссельская дичь: депутат Европарламента стал жертвой нападения

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

В Брюсселе произошел инцидент, связанный с депутатом Европейского парламента от Польши Вальдемаром Будой: его автомобиль подвергся обстрелу.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

Сам политик в момент атаки находился вне машины, что, по его словам, спасло его от возможных последствий. Об этом он сообщил в социальных сетях, подчеркнув, что нападение было совершено с использованием пневматического оружия.

Буда, представляющий польскую оппозиционную партию "Право и справедливость", описал произошедшее как целенаправленное действие, отметив, что злоумышленники произвели несколько выстрелов по его автомобилю. Он связал это с общей обстановкой в европейской столице, где, по его мнению, растет уровень уличной агрессии.

Уточнения

Европе́йский парла́мент — законодательный и представительный орган Европейского союза (ЕС), напрямую избираемый гражданами государств — членов Евросоюза.

