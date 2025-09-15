Как убийство Кирка перевернёт всю систему безопасности мероприятий в США

После убийства активиста и телеведущего Чарли Кирка в США хотят изменить охрану мероприятий с помощью новых технологий.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

Член Палаты представителей США Ричи Торрес вносит законопроект, чтобы усилить безопасность публичных фигур после этой ситуации.

По его мнению, беспилотники помогут видеть угрозы, сканируя возвышенности, откуда могут действовать преступники. Это особенно важно после покушений на Дональда Трампа, после которых ужесточили меры охраны для лиц под защитой Секретной службы.

Ранее в Штатах был принят закон о равной защите президентов и кандидатов. Помимо этого, Торрес предложил усилить внимание Секретной службы только на охране лидеров, а не бороться с финансовыми преступлениями. Законопроект направлен на защиту от политического насилия, сообщает Axios.

10 сентября в США застрелили популярного американского телеведущего Чарли Кирка. Сторонника Трампа убили на встрече со студентами в университете Юты.