Китаю не хватает мусора: почему в стране бьют тревогу

1:12
Мир

Китай вложил большие деньги в масштабную сеть мусоросжигательных заводов 10 лет назад. Это нужно было для того, чтобы решить проблему "мусорных осад", от которых страдают города.

Раздельный сбор мусора
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раздельный сбор мусора

В настоящее время в Поднебесной есть свыше 1000 мусоросжигательных электростанций, что составляет более половины мировых мощностей по выработке энергии из отходов, пишет The Financial Times.

Заводы могут сжигать более 1,1 млн тонн мусора каждый день. Из-за этого всё больше операторов сталкиваются с проблемой избыточных мощностей — нет отходов, которые можно было бы сжечь.

Два завода даже простаивают по полгода-году, ещё два — закупают промышленные отходы со стройплощадок или от местных властей.

Эксперты же переживают, что эти заводы негативно влияют на здоровье населения и окружающую среду. Однако аналитики заявляют, что за последние годы Китай во много сократил уровень вредных выбросов от заводов.

Кстати, эти предприятия перерабатывают повторно около 15% образовавшейся летучей золы (остаток от сгорания топлива).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
