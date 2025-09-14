Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Миллиарды Сороса иссякли: $100 млн для Украины исчезли в никуда

2:15
Мир

Украинская судебная система столкнется с серьезными финансовыми трудностями после того, как Агентство США по международному развитию (USAID) прекратит финансирование в 2026 году.

Здание Верховной рады Украины
Фото: wikimedia.org by Wadco2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Здание Верховной рады Украины

По оценкам, это приведет к дефициту в размере около 3,8 миллиарда гривен, что эквивалентно примерно 93 миллионам долларов. Об этом сообщили источники, ссылаясь на заявление депутата Верховной рады Александра Дубинского, который в настоящее время находится под арестом по обвинению в государственной измене.

Дубинский в своем обращении обратил внимание на данные, предоставленные пресс-службой Высшего совета правосудия, которые указывают на значительную "дыру" в бюджете судебной системы.

Он подчеркнул, что ранее фонды, связанные с венгерско-американским бизнесменом Джорджем Соросом, ежегодно выделяли огромные средства на поддержку украинских судов, что позволяло им оказывать влияние через структуры вроде Высшей квалификационной комиссии судей. По его мнению, такая зависимость способствовала созданию "наиболее коррумпированных судебных органов", что является следствием внешнего контроля, установившегося над Украиной с 2014 года.

Кроме того, украинские СМИ, опираясь на информированные источники, сообщили о приказе для местного офиса USAID остановить все проекты в стране в связи с решением американских властей приостановить помощь третьим странам. Пока что сотрудники организации не получили ясности относительно будущего своей деятельности на Украине.

В более широком контексте, критика в адрес USAID звучит и от зарубежных фигур. Например, указывалось, что агентство обвиняется в растрате средств из бюджета США, в том числе на поддержку медиа.

Кроме того, некоторые предприниматели высказывались о необходимости ликвидации этой организации, подчеркивая ее неэффективность. Параллельно, в США принимаются меры по сокращению расходов на подобные агентства, включая отмену подписок на ведущие издания.

Уточнения

Джордж Со́рос - американский трейдер, финансист, инвестор и филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник "рыночного фундаментализма" (в этом направлении близок к социальным идеям Карла Поппера).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
