Сколько стоит Американская мечта? Названа умопомрачительная сумма

Мир

Ученые подсчитали, что "Американская мечта" обойдется в 5 043 323 доллара.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository Нью-Йорк

В эту сумму вошли: общая стоимость жизни для типичных американцев, включая свадьбу, траты на здоровье, пенсию, воспитание двоих детей, оплату обучения для них, новые авто каждые пять лет и собственный дом.

Исследователи Investopedia подсчитали, что цена американской мечты превысила 5 миллионов долларов в 2025 году. Это на внушительные 600 тысяч долларов больше, чем в 2024 году, и почти на 50% выше, чем два года назад, сообщает The New York Post.

Получается, что-то, что американцы считают разумными финансовыми вехами, все больше дорожает и становится просто недостижимым для многих.

"В эту сумму вошла предполагаемая пожизненная стоимость здравоохранения — 414 208 долларов. В предыдущие годы в расчеты ее не включали", — отметил главный редактор Investopedia Калеб Сильвер.

Но опрос среди населения США показал, что почти 7 из 10 взрослых человек считают, что достигнут ключевых этапов "американской мечты".