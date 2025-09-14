Газа в руинах, голод и 63 000 жертв: как мировая наука реагирует на трагедию

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Мировые университеты массово разрывают отношения с израильскими учеными.

Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice сектор газа

Это происходит из-за заявлений о том, что израильские ученые имеют отношение к действиям правительства в отношении палестинцев.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в палестинском анклаве израильтянами убито более 63 тысяч человек. При этом большая часть — мирное население.

Кроме того, несколько районов Газы, большая часть которых "превратилась" в руины, сейчас страдают от "искусственного" голода.

Амстердамский университет закончил программу студенческого обмена с Еврейским университетом в Иерусалиме, а Европейская ассоциация социальных антропологов заявила, что не будет сотрудничать с израильскими академическими учреждениями и призвала остальных последовать этому примеру, сообщает "РГ".