Берлин устал от российских туристов: вот как страна собирается от них избавиться

0:57
Мир

Германия хочет ввести строгие ограничения на выдачу виз российским гражданам.

флаг Германии
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
флаг Германии

Власти Германии предлагают Еврокомиссии полностью реализовать рекомендации 2022 года — визы для туристических поездок россиян должны быть максимально сокращены.

Три года назад Евросоюз приостановил действие упрощённого визового режима с Россией — визовый сбор вырос с 35 до 80 евро, позднее его подняли до 90 евро, а срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней.

По идее правительства Германии, новый порядок оформления виз должен был сократить количество российских туристов в стране, но этого не случилось. Турпоток россиян наоборот вырос за последние годы.

Евросоюз может ограничить выдачу виз россиянам уже в следующем пакете санкций.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
