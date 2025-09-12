Берлин устал от российских туристов: вот как страна собирается от них избавиться

Германия хочет ввести строгие ограничения на выдачу виз российским гражданам.
Власти Германии предлагают Еврокомиссии полностью реализовать рекомендации 2022 года — визы для туристических поездок россиян должны быть максимально сокращены.
Три года назад Евросоюз приостановил действие упрощённого визового режима с Россией — визовый сбор вырос с 35 до 80 евро, позднее его подняли до 90 евро, а срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней.
По идее правительства Германии, новый порядок оформления виз должен был сократить количество российских туристов в стране, но этого не случилось. Турпоток россиян наоборот вырос за последние годы.
Евросоюз может ограничить выдачу виз россиянам уже в следующем пакете санкций.
