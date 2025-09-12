Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Участок в руинах за несколько дней: неожиданные соседи хозяйничают без жалости
Порода решает всё: почему страховка для овчарки и чихуахуа — это два совершенно разных ценника
Ниацин снижает накопление жира в печени и борется с воспалением, о котором молчат врачи
Каждый день уборка и ни грамма усталости: турецкий парадокс чистоты
Тайны безупречного маникюра: 5 самых модных оттенков осени 2025 — выберите свой
Возвращение блудного сына: почему принц Гарри вдруг ищет примирения с Карлом III
Сенсация в WEC: известного гонщика заменили перед финалом, но это только начало перестановок
Переработанное мясо несёт угрозу: привычный продукт превращается в яд замедленного действия
Оливковое против подсолнечного: как две бутылки на кухне меняют вкус и пользу еды

Как и кто передал Тайлера Робинсона, убийцу Чарли Кирка

3:31
Мир

Президент США Дональд Трамп подтвердил в пятницу, что власти арестовали предполагаемого убийцу Чарли Кирка и предоставили подробности о том, как он сдался властям.

Преступник
Фото: www.pexels.com/ by Kindel Media is licensed under Бесплатное использование
Преступник

Источники, на которые ссылается агентство Associated Press, сообщили, что арестованного молодого человека зовут Тайлер Робинсон, и ему 22 года.

"Мы нашли человека, которого, как мы полагаем, ищем. Все отлично поработали. Мы работали с местными правоохранительными органами и губернатором" штата Юта", — заявил президент в прямом эфире Fox News из Нью-Йорка.

Он также рассказал подробности о том, как проходила процедура сдачи.

"Его сдал кто-то очень близкий", — сначала очень кратко объяснил Трамп.

Он сказал, что, по всей видимости, сам отец и люди, "близкие" к предполагаемому стрелку, потребовали его сдачи властям после того, как правоохранительные органы опубликовали несколько фотографий и видео, на которых запечатлен белый мужчина в тёмных брюках, толстовке, кепке и солнцезащитных очках.

"Вмешался родитель, а именно его отец, и сказал: "Нам нужно ехать" (в полицию). Опять же, ситуация может измениться, но, знаете ли, факты остаются фактами: у нас есть человек, которого мы, по нашему мнению, ищем. Его отвезли в полицейское управление, и он там", — сказал он.

Трамп настаивал, что не хочет смотреть видео, на котором отчётливо виден момент убийства Кирка.

"Я не хочу помнить Чарли таким. Это ужасно, судя по тому, что я слышал", — сказал он.

Версия губернатора Юты Кокса

На совместной пресс-конференции ФБР и губернатора Юты Спенсера Кокса высокопоставленный представитель штата подтвердил некоторые подробности того, чего ожидал Дональд Трамп.

"В ночь на 11 сентября родственник Тайлера Робинсона связался с другом семьи, который, в свою очередь, связался с офисом шерифа округа Вашингтон", — сказал он.

Именно этот человек сообщил им информацию о том, что Робинсон признался им или намекнул на совершение преступления.

"Эта информация была передана в офис шерифа округа Юта и следователям Университета долины Юта. Эта информация также была передана в ФБР", — пояснил Кокс.

Это сотрудничество сыграло ключевую роль в расследовании и позволило правоохранительным органам действовать оперативно.

В ходе расследования офицеры обнаружили неиспользованные патроны рядом с оружием, из которого, по словам властей, стреляли.

Кокс пояснил, что на этих патронах были обнаружены выгравированные тексты, в том числе: "Эй, фашист! Возьми!"

Эти сообщения предоставили дополнительные данные для расследования и были отмечены губернатором как часть соответствующих доказательств по делу.

В сотнях миль отсюда

В четверг вечером Тайлер был арестован недалеко от национального парка Зайон, расположенного в нескольких сотнях миль от кампуса Университета долины Юты.

В операции, которая прошла в 23:00 по времени штата Юта (MT), участвовали сотрудники полиции штата Юта и местные органы власти. Согласно предоставленной информации, Тайлер был арестован недалеко от национального парка.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Авто
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Порода решает всё: почему страховка для овчарки и чихуахуа — это два совершенно разных ценника
Ниацин снижает накопление жира в печени и борется с воспалением, о котором молчат врачи
Каждый день уборка и ни грамма усталости: турецкий парадокс чистоты
Тайны безупречного маникюра: 5 самых модных оттенков осени 2025 — выберите свой
Как и кто передал Тайлера Робинсона, убийцу Чарли Кирка
Возвращение блудного сына: почему принц Гарри вдруг ищет примирения с Карлом III
Сенсация в WEC: известного гонщика заменили перед финалом, но это только начало перестановок
Переработанное мясо несёт угрозу: привычный продукт превращается в яд замедленного действия
Оливковое против подсолнечного: как две бутылки на кухне меняют вкус и пользу еды
Технологии за зелёным будущим: льняные композиты меняют мир к лучшему
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.