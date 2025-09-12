Как и кто передал Тайлера Робинсона, убийцу Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп подтвердил в пятницу, что власти арестовали предполагаемого убийцу Чарли Кирка и предоставили подробности о том, как он сдался властям.

Источники, на которые ссылается агентство Associated Press, сообщили, что арестованного молодого человека зовут Тайлер Робинсон, и ему 22 года.

"Мы нашли человека, которого, как мы полагаем, ищем. Все отлично поработали. Мы работали с местными правоохранительными органами и губернатором" штата Юта", — заявил президент в прямом эфире Fox News из Нью-Йорка.

Он также рассказал подробности о том, как проходила процедура сдачи.

"Его сдал кто-то очень близкий", — сначала очень кратко объяснил Трамп.

Он сказал, что, по всей видимости, сам отец и люди, "близкие" к предполагаемому стрелку, потребовали его сдачи властям после того, как правоохранительные органы опубликовали несколько фотографий и видео, на которых запечатлен белый мужчина в тёмных брюках, толстовке, кепке и солнцезащитных очках.

"Вмешался родитель, а именно его отец, и сказал: "Нам нужно ехать" (в полицию). Опять же, ситуация может измениться, но, знаете ли, факты остаются фактами: у нас есть человек, которого мы, по нашему мнению, ищем. Его отвезли в полицейское управление, и он там", — сказал он.

Трамп настаивал, что не хочет смотреть видео, на котором отчётливо виден момент убийства Кирка.

"Я не хочу помнить Чарли таким. Это ужасно, судя по тому, что я слышал", — сказал он.

Версия губернатора Юты Кокса

На совместной пресс-конференции ФБР и губернатора Юты Спенсера Кокса высокопоставленный представитель штата подтвердил некоторые подробности того, чего ожидал Дональд Трамп.

"В ночь на 11 сентября родственник Тайлера Робинсона связался с другом семьи, который, в свою очередь, связался с офисом шерифа округа Вашингтон", — сказал он.

Именно этот человек сообщил им информацию о том, что Робинсон признался им или намекнул на совершение преступления.

"Эта информация была передана в офис шерифа округа Юта и следователям Университета долины Юта. Эта информация также была передана в ФБР", — пояснил Кокс.

Это сотрудничество сыграло ключевую роль в расследовании и позволило правоохранительным органам действовать оперативно.

В ходе расследования офицеры обнаружили неиспользованные патроны рядом с оружием, из которого, по словам властей, стреляли.

Кокс пояснил, что на этих патронах были обнаружены выгравированные тексты, в том числе: "Эй, фашист! Возьми!"

Эти сообщения предоставили дополнительные данные для расследования и были отмечены губернатором как часть соответствующих доказательств по делу.

В сотнях миль отсюда

В четверг вечером Тайлер был арестован недалеко от национального парка Зайон, расположенного в нескольких сотнях миль от кампуса Университета долины Юты.

В операции, которая прошла в 23:00 по времени штата Юта (MT), участвовали сотрудники полиции штата Юта и местные органы власти. Согласно предоставленной информации, Тайлер был арестован недалеко от национального парка.