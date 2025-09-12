Грабеж века: США придумали, как отобрать у России сотни миллиардов долларов

Мир

Согласно данным агентства Bloomberg, опирающимся на конфиденциальный документ, Соединенные Штаты намерены инициировать среди стран "Большой семерки" (G7) разработку специального механизма для конфискации замороженных активов России.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Отношение стран

Это предложение подразумевает создание легитимной системы, которая позволит не только изъять эти ресурсы, но и рассмотреть варианты их ареста или перенаправления на нужды украинской обороны.

Такая инициатива отражает усилия западных держав по усилению давления на Москву в контексте продолжающегося конфликта.

Если план будет реализован, он может стать значимым шагом в финансовой стратегии, направленной на поддержку Киева, хотя детали его реализации и потенциальные риски для международных отношений пока остаются предметом дискуссий.

Уточнения

Больша́я семёрка — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

