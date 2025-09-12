Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто пережил динозавров и метеориты? Существо, способное задушить акулу за секунды
Варите картофель не в воде — вкус пюре сразит наповал
Семена в порядке, грядки полны: вот как простые трюки меняют весь следующий урожай
Холодильник превращается в источник токсинов, если вовремя не выбросить эти продукты
Такой ленивый в маму? Как дети перенимают неактивный образ жизни родителей
Океан превращают в кран: как Калифорния меняет правила выживания, борясь с засухой
Тайны прошлого Кати Гордон: какие неожиданные уроки от экс-мужа Сергея Жорина изменили её жизнь
Хотите увеличить вес в жиме и сделать руки рельефными? Попробуйте эти упражнения
Кулинарный фокус: как ананасы превращают бисквит в шедевр

Грабеж века: США придумали, как отобрать у России сотни миллиардов долларов

0:52
Мир

Согласно данным агентства Bloomberg, опирающимся на конфиденциальный документ, Соединенные Штаты намерены инициировать среди стран "Большой семерки" (G7) разработку специального механизма для конфискации замороженных активов России.

Отношение стран
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отношение стран

Это предложение подразумевает создание легитимной системы, которая позволит не только изъять эти ресурсы, но и рассмотреть варианты их ареста или перенаправления на нужды украинской обороны.

Такая инициатива отражает усилия западных держав по усилению давления на Москву в контексте продолжающегося конфликта.

Если план будет реализован, он может стать значимым шагом в финансовой стратегии, направленной на поддержку Киева, хотя детали его реализации и потенциальные риски для международных отношений пока остаются предметом дискуссий.

Уточнения

Больша́я семёрка — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Домашние животные
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Новости спорта
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Последние материалы
Грабеж века: США придумали, как отобрать у России сотни миллиардов долларов
Школа войны будущего: Эстония начала обучать детей управлению БПЛА
ПВО на продажу: Запад разоружился ради Украины и поставил себя под удар
Дроны над Польшей: Москва раскрыла, кто на самом деле стоял за провокацией
Секретные манёвры у границ РФ: что на самом деле запускает НАТО
Квартира в Киеве и паспорт Украины: Зеленский сделал сенсационное предложение США
Тело кричит о помощи, а вы этого не замечаете: скрытые признаки выгорания
Чёрное море под прицелом: НАТО запускает учения невиданных масштабов
От 400 миллионов к 250 тысячам: как Ивлеева восстанавливает карьеру после скандала
Скрытая угроза в каждой трапезе и каждом вдохе: нанопластик разрушает мужскую силу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.