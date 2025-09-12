Лула да Силва пошёл ва-банк: Бразилия бросила вызов США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил уверенность, что возможные ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов после судебного решения по бывшему лидеру страны Жаиру Болсонару не вызывают у него опасений.
Об этом сообщило агентство ТАСС. Он подчеркнул, что глава одного государства не имеет права влиять на внутренние дела другой независимой нации. Материал опубликовало издание argumenti.ru.
Ранее в этот же день министерство иностранных дел Бразилии заявило, что высказывания руководителя Госдепартамента Марко Рубио с угрозами не смогут запугать республику.
Уточнения
Луи́с Ина́сиу Лу́ла да Си́лва — бразильский политический и государственный деятель, 35-й (2003—2011) и 39-й (с 2023) президент Бразилии.
